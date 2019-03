Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Una particolare vicenda di violenza domestica è accaduta a, quasi in coincidenza con l'8 di marzo, la giornata celebrativa della donna per eccellenza. È successo nel popoloso quartiere residenziale di Monteverde. Protagonista una signora di origine peruviana di 48 anni, della quale non sono state rese note le generalità.Attualmente alla donna è stata notificata un'ordinanza dal parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale Ordinario della capitale. Alla signora è fatto obbligo di tenersi lontana dalla sua dimora familiare con il divieto di avvicinamento al suo consorte....

Sei_Colonne : Roma – Segrega, umilia e maltratta il marito perché non lava bene i panni o stende il bucato - opale444 : Roma, segrega il marito in soffitta perché non lava bene i piatti e stende male il bucato - RadioSanMarino : State attenti???? -