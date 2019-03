Roma | per Ranieri mancano solo dettagli

Silvio Berlusconi indagato a Roma per corruzione in atti giudiziari : Silvio Berlusconi è indagato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma su alcune presunte sentenze pilotate del consiglio di Stato.Continua a leggere

Code Your future - fondatore : a Roma per grande potenziale Italia : Roma,, askanews, - Nato in Inghilterra, Code Your future approda a Roma: ai microfoni di askanews, il suo fondatore, Germàn Bencci, spiega perchè la scelta è ricaduta sulla Città Eterna e sull'Italia."...

Roma - segrega il marito in soffitta perché non lava bene i piatti e stende male il bucato : Una particolare vicenda di violenza domestica è accaduta a Roma, quasi in coincidenza con l'8 di marzo, la giornata celebrativa della donna per eccellenza. È successo nel popoloso quartiere residenziale di Monteverde. Protagonista una signora di origine peruviana di 48 anni, della quale non sono state rese note le generalità. Attualmente alla donna è stata notificata un'ordinanza dal parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ...

Roma - esonerato Di Francesco. In pole per la sostituzione c’è Claudio Ranieri : Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Roma. La dirigenza giallorossa ha esonerato l’allenatore dopo il pesante k.o. nel derby contro la Lazio e l’eliminazione dalla Champions League in virtù della sconfitta per 3-1 contro il Porto. In pole per la sostituzione del tecnico c’è Claudio Ranieri, esonerato negli scorsi giorni dal Fulham. “Da parte mia e di tutta l’As Roma, vorrei ringraziare Eusebio per ...

Ecco gli eventi a Roma per il fine settimana di venerdì 8 - sabato 9 e domenica 10 marzo 2019 : Per i più giovani due proposte al Museo Civico di Zoologia: sabato 9 marzol' appuntamento è con Scienza divertente. Animali luminosi e creature degli abissi , un'iniziativa didattica per bimbi ...

Roma - aperta un'inchiesta sul misterioso suicidio dell'ematologo Francesco Lo Coco : Ha lasciato la giacca e il telefono sulla sedia di un noto ristorante Romano sul Tevere in cui era a pranzo con i familiari domenica scorsa. Senza dire nulla, si è allontanato: si è diretto verso il ponte della Musica poco distante, su cui è salito e si è buttato nel vuoto per poi schiantarsi sulla pista ciclabile lungo il fiume. Sono sotto choc i familiari, ma è sconvolto e incredulo anche il mondo medico-scientifico per il suicidio di ...

Roma - il destino di Di Francesco è ormai segnato : Ranieri è il prescelto per prenderne il posto : La società giallorossa ha ormai preso la decisione di esonerare Di Francesco, al suo posto arriverà Claudio Ranieri fino al termine della stagione Eusebio Di Francesco ha le ore contate, la Roma infatti pare abbia ormai preso la decisione di esonerare il proprio allenatore dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata ad opera del Porto. Ranieri – AFP/LaPresse Nonostante l’ex Sassuolo abbia diretto ...

Porto-Roma - day after Var : spunta un altro rigore per un fallo di Casillas su Dzeko : Un errore chiaro ed evidente, l'altro no. La spiegazione del diverso trattamento dei due episodi da rigore nel finale di Porto-Roma è tanto semplice quanto disarmante. I Var si preparano e analizzano ...

Emilia-Romagna : più di 2 - 5 milioni di euro stanziati per la sicurezza : Dieci nuovi interventi, da 2 milioni e mezzo di euro, per continuare le opere di messa in sicurezza dell’abitato di Corniglio, nel cuore dell’Appennino parmense, dove una frana ‘storica’ interessa un’area di circa 2 chilometri quadrati. E altri 192mila euro in arrivo per lavori di manutenzione che completeranno il consolidamento degli abitati di Pianestolla e di Sauna. Sono le novità annunciate dall’assessore regionale a Difesa del suolo e ...

Diesel per Fedez - la capsule collection ispirata al rock sarà presentata a Roma : ...spugna e cappellino presentano il classico logo di Renzo Rosso e completano la linea in edizione limitata che dopo il lancio nella capitale sarà disponibile negli store selezionati di tutto il mondo.

Roma - da chi ripartire? Ore decisive per i giallorossi - l’analisi : Roma, da chi ripartire? Ore decisive per i giallorossi, l’analisi Sono e saranno ore molto delicate in casa Roma. La cocente eliminazione negli ottavi di Champions contro il Porto, ha restituito alle cronache una squadra giunta ad un bivio. Si riflette su tanti fattori. Qualche giorno fa, i giornali avevano preventivato, in caso di eliminazione in campo europeo, l’addio sia di Di Francesco che di Monchi, sul quale resta vigile ...