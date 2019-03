Roma - incendio in appartamento sulla Prenestina : Un incendio è scoppiato in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Mario Chiri, zona Prenestina, a Roma. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco: un'autobotte, un'autoscala e ...

Incendio sui binari - ritardi anche di 13 ore tra Roma e la Calabria : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un Incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. A lcuni convogli, diretti a ...

Incendio sui binari in Calabria - treni per Roma e Milano in ritardo fino a 13 ore : Ritardi per i treni, tra maltempo e un Incendio in Calabria. Non c'è solo il maltempo a causare disagi per chi deve prendere un treno tra Sicilia e Calabria. Fra...

Maltempo - è caos a Roma : chiuso il Colosseo - incendio vicino l’argine del Tevere - crollano alberi e cornicioni [LIVE] : Emergenza a Roma dove a causa del Maltempo si sono verificati danni e disagi. “A causa del Maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città, è stata disposta la chiusura del Parco archeologico del Colosseo“. Lo annuncia l’account ufficiale Twitter del Parco del Colosseo. Un incendio sta interessando inoltre nel pomeriggio un’estesa area di vegetazione e canneti a ridosso dell’argine del Tevere, all’altezza ...

Roma - incendio su terrazzo in via del Corso : incendio all'ultimo piano di un palazzo in via del Corso , nel cuore di Roma. Sul posto è in Corso l'intervento di polizia e vigili del fuoco. Il rogo, dalle prime informazioni, sarebbe divampato al ...

Roma - incendio a Ciampino : domani stop a partenze e arrivi con voli spostati a Fiumicino : Nella mattinata di oggi, presso l'aeroporto di Ciampino, è nato un principio di incendio, che ha fatto sprigionare nell'area del terminal Romano, un denso fumo che si poteva scorgere anche da lontano. Poco fa, in una nota, è stato reso noto che per la giornata di mercoledì 20 febbraio i voli verranno spostati su Fiumicino. L'incendio, forse doloso, e il fumo Questa mattina, all'improvviso, una densa cortina di fumo è stata vista fuoriuscire da ...

Roma : principio d'incendio all’aeroporto di Ciampino - disagi per i passeggeri : Caos alle ore di 8:00 di questa mattina all’aeroporto di Roma Ciampino a causa di un principio di incendio in un'area interrata che si trova sotto l'area duty free, utilizzata come magazzino ed in gestione alla ditta esterna Ecofast. Il fuoco, che è stato peraltro spento dai Vigili del Fuoco in meno di un minuto, ha portato non poche preoccupazioni e diversi disagi per i passeggeri: dopo aver evacuato l’aeroporto ed aver bloccato alcune partenze ...

Roma : la procura indaga sull’incendio in aeroporto a Ciampino : La procura di Roma aprirà un fascicolo per incendio colposo in relazione al rogo divampato stamani in un magazzino dell’aeroporto di Ciampino nei pressi dello scalo partenze internazionali. Lo scalo è stato evacuato ed è rimasto chiuso per alcune ore. L'articolo Roma: la procura indaga sull’incendio in aeroporto a Ciampino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio aeroporto Ciampino a Roma : passeggeri evacuati - stop voli : Incendio all'aeroporto di Ciampino, il secondo scalo di Roma. A causa di un rogo scoppiato all'interno dello scalo, intorno alle 8 del mattino, i passeggeri in partenza...

Roma - evacuato aeroporto Ciampino per incendio : Roma, 19 feb. , LaPresse, - L'aeroporto di Ciampino, a Roma, è stato evacuato intorno alle 8.30 per un incendio in un magazzino nei pressi delle partenze internazionali. Secondo quanto si apprende dai ...

L’aeroporto di Ciampino - a Roma - è stato evacuato per un incendio : Martedì mattino l’aeroporto di Ciampino, a Roma, è stato evacuato per via di un incendio, dice Repubblica. I voli sono al momento sospesi, mentre i passeggeri e i dipendenti sono in attesa nel piazzale all’esterno dell’edificio. *Shamina Begum Landing via Rome

Roma - incendio all’aeroporto di Ciampino : evacuati passeggeri e dipendenti : incendio dall’aeroporto di Ciampino questa mattina, all’interno dello scalo: i passeggeri in partenza e i dipendenti sono stati evacuati e diretti nel piazzale all’esterno della struttura. I voli stanno subendo ritardi. A suono dell’allarme antincendio, l’evacuazione si è svolta in modo ordinato e senza tensioni. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. L'articolo Roma, incendio all’aeroporto ...

Roma - incendio nell'aeroporto di Ciampino : passeggeri evacuati e voli fermi : Viaggiatori e dipendenti sono stati fatti evacuare dal personale della sicurezza e fatti concentrare nel piazzale all'esterno della struttura

Roma - manifestazione No Tmb Salaria. Dopo l’incendio torna la protesta : “La sindaca Raggi chiuda per sempre l’impianto” : “Dopo l’incendio dello scorso dicembre, il Tmb di via Salario va chiuso definitivamente e l’area deve essere subito riqualificata. Non si può più perdere altro tempo”. È quanto afferma Stefano Pedica del Pd che ha partecipato alla manifestazione contro il Tmb organizzata dai cittadini. “Dopo anni di puzza e il maxi incendio, è ora di dire basta – aggiunge Pedica – I cittadini hanno bisogno di vedere atti ufficiali ...