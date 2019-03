Roma fuori dalla Champions | la rabbia di Pallotta | ' ' Siamo stati derubati' '

Roma fuori dalla Champions. James Pallotta sbotta contro gli arbitri : "Stufo di questa merda - siamo stati derubati" : Capolinea amaro della Roma a Oporto. Sconfitti per 3-1 dai padroni di casa del Porto, ai tempi supplementari. Con la sensazione di essere stati derubati dal Var bifronte: concede un rigore ai portoghesi a pochi minuti dal fischio finale del secondo tempo supplementare, ma nega un rigore ai giallorossi qualche istante dopo."Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in Champions perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, ...

Di Francesco esonerato?/ Roma fuori dalla Champions - ora la decisione della società : Di Francesco esonerato? La Roma valuta il cambio di allenatore: in caso di eliminazione dalla Champions League il tecnico potrebbe lasciare Trigoria.

Roma - De Rossi 'Fuori in modo terribile - Di Francesco merita un altra chance'. Ma il tecnico non parla : Sono sicuro che un domani il Var diventerà uno strumento perfetto, come avviene negli sport americani. Ora va ancora migliorata qualcosa'. Infine sull'infortunio subito nel finale del primo tempo: '...