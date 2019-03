Roma | Di Francesco si è isolato sul pullman | non ha parlato dopo l' eliminazione

Roma - De Rossi 'Fuori in modo terribile - Di Francesco merita un altra chance'. Ma il tecnico non parla : Sono sicuro che un domani il Var diventerà uno strumento perfetto, come avviene negli sport americani. Ora va ancora migliorata qualcosa'. Infine sull'infortunio subito nel finale del primo tempo: '...

Totti : 'Stasera conta solo la Roma - Di Francesco ha il nostro sostegno' : Francesco Totti a Sky a pochi minuti dal fischio di inizio di Porto-Roma che non vale solo per i quarti di finale di Champions, ma anche per il futuro del tecnico abruzzese. 'Io lo difendo non perché ...

Roma - Perotti : 'Vogliamo rifarci dopo il derby. Siamo con Di Francesco al 100%' : L'attaccante della Roma Diego Perotti è intervenuto a Rai Sport per presentare la sfida di Champions League con il Porto: 'dopo una sconfitta come quella del derby, vogliamo una rivincita. Sarà un giorno importante per noi, per migliorare l'immagine data ...

Roma - Di Francesco : 'Le voci fanno parte del gioco. Devo solo pensare alla qualificazione' : L'allenatore della Roma , Eusebio Di Francesco , ha parlato a Rai Sport alla vigilia della gara del Do Dragao contro il Porto : 'Di positivo non c'è mai niente qua intorno, ma noi dobbiamo costruirlo e reagire. Il calcio ti dà sempre una possibilità, giocare un ...

Di Francesco e l'ultima spiaggia della Roma - per colpe non solo sue - : Discusso da inizio stagione, salvato da Monchi che ha sbagliato il mercato, sopportato da Pallotta. Contro il Porto è la notte del giudizio

Champions League : la Roma si gioca l’accesso ai quarti - Di Francesco la panchina : Roma – Tutto pronto per il return match di Champions League tra Roma e Porto. Questa sera (ore 21), in uno stadio Do Dragao stracolmo di sostenitori portoghesi, i giallorossi dovranno proteggere il risultato di 2-1 maturato nella gara di andata a campi invertiti. La squadra di Di Francesco vuole strappare il pass per i quarti di finale, ma per farlo dovrà scrollarsi di dosso gli strascichi di un derby che rischia di minare, soprattutto ...