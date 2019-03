Riverdale 3X15 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

L'episodio di Riverdale va in onda sulla The CW mercoledì 13 marzo 2019. Il nuovo episodio di Riverdale si intitola Chapter Fifty: American Dreams, che tradotto significa letteralmente "Capitolo cinquanta: Sogno americano". La breve sinossi rilasciata dall'emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. Mentre Gladys organizza una festa di compleanno per i 50 anni di FP, Jughead si domanda quale sia il vero motivo per cui sia mamma sia tornata a Riverdale. Nel frattempo un inaspettato incontro porta Archie dentro al mondo di G&G. Intanto Jughead e Betty Betty escogitano un piano per aiutare Archie ad affrontare il suo passato a testa alta. Infine, Cheryl e Toni si trovano a un bivio

