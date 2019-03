Renzi | “I 5 stelle esplosi | ne rivendico il merito Reddito di cittadinanza è

Renzi : “I 5 stelle esplosi - ne rivendico il merito. Reddito diseducativo e tiene in vita il voto di scambio” : Stanno “impantanando” il Paese, “qui sta accadendo un fatto enorme: l’Italia è tornata in recessione. Questo governo, che non riesce a decidere sulla Tav, è il governo che metterà la patrimoniale. Però loro sono simpatici, io antipatico… Salvini e Di Maio stanno distruggendo il Paese“. E poi “il Reddito di cittadinanza è un fatto diseducativo per i giovani e tiene in vita il voto di scambio al Sud col ...

Renzi giura fedeltà a Zingaretti e si prende il merito di aver fatto 'esplodere' i 5 Stelle : Matteo Renzi ha promesso lealtà al nuovo segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Onore a chi ha vinto, rispetto per il voto", ha affermato l'ex premier n un'intervista al Corriere della Sera, "vivo come una liberazione il fatto che ci sia un nuovo segretario. Tocca ad altri. Noi daremo una mano in modo leale e trasparente". "Sono stato leale con Bersani; perché non dovrei esserlo con Zingaretti?", si è chiesto Renzi, "le scissioni noi non le ...

Come farà il fratello di Montalbano a risolvere il giallo Renzi? Videoanalisi I 5 Stelle “preoccupati” : Il popolo del Pd ha risvegliato con un bacio la sua classe dirigente: Zingaretti ha vinto nettamente ma quale sarà la sua strategia?

Renzi ironizza : i Cinque stelle hanno un problema : Matteo Renzi commenta il flop grillino. In particolare dopo gli esiti delle ultime elezioni regionali in sardegna. “Che i Cinque

Sondaggi - dal boom dei 5 Stelle al 40% di Renzi : quando hanno fatto flop : Se riusciamo a cogliere i cambiamenti di umore dell'elettorato gran parte del merito va proprio ai Sondaggi, ma in passato...

Matteo Renzi furioso contro il Movimento 5 Stelle dopo arresto dei genitori - non si placa : Matteo Renzi fuorioso contro il Movimento 5 Stelle dopo l’arresto dei genitori Non ci sta, Matteo Renzi. La reazione all’arresto dei suoi genitori, Tiziano Renzie Laura Bovoli ora confinati ai domiciliari, arriva anche in un colloquio con il Corriere della Sera, firmato da Maria Teresa Meli, da sempre vicinissima al fu rottamatore. Renzi punta il dito: “Giuridicamente l’arresto è un’assurdità totale ...

Cristiano Malgioglio : “Ho incontrato Salvini ma io sono trasversale : piaccio anche a Renzi e ai 5Stelle. Le mie vacanze? Con la D’Urso a Cuba : lei ama Hemingway” : “Ho incontrato Salvini a Domenica Live, la puntata in cui ballavo sui tacchi con Paris Hilton. Si è complimentato ed era divertito dalla performance, è stato molto gentile”, Cristiano Malgioglio è un fiume in piena di aneddoti ma assicura in una chiacchierata con IlFattoQuotidiano.it di “non appartenere a nessun partito politico, piaccio anche a Renzi e ai 5 Stelle sono trasversale”. Gira un video con Favj, star del web ...

Grillo e Renzi firmano insieme il patto per la scienza - l'ira dei no-vax : "Mai più 5 Stelle" : A compiere il "miracolo" il virologo Roberto Burioni. Tra i punti del documento la lotta agli anti-vaccinisti e alla...

Renzi torna alla carica : “Posso tornare al governo - non mollo!” e sul governo Lega-5Stelle : “Sono cialtroni” : Matteo Renzi pronto a tornare alla carica e al governo Matteo Renzi inizia il 2019 rilasciando una lunga intervista al settimanale Oggi, dalla quale traspare un personaggio politico rimasto intoccato dalle sconfitte e che sfoggia una invidiabile imperturbalità di fronte alle voci che vogliono il suo astro un tempo fulgido definitivamente tramontato. Renzi, per esempio, rivendica con orgoglio l’idea del documentario Firenze secondo me, ...