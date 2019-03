Renzi contro Marine Le Pen in un duello televisivo

PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA / Quote - Brahimi contro FloRenzi - Champions League - : PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA: le Quote e le scelte dei due allenatori per la partita del Do Dragao, per il ritorno degli ottavi in Champions League.

I Renziani dopo la sconfitta contro Zingaretti : “Matteo non si può archiviare” Se è per questo - nemmeno Tiziano : www.forum.spinoza.it L'articolo I renziani dopo la sconfitta contro Zingaretti: “Matteo non si può archiviare” Se è per questo, nemmeno Tiziano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pd - Corallo : “Ha vinto Zingaretti con Renzi - non contro Renzi. Non cambierà nulla. Alleanza con M5s? Dibattito idiota” : “Ha vinto Zingaretti contro Giachetti e Martina o Zingaretti contro Renzi? No, ha vinto Zingaretti con Renzi. Non è cambiato assolutamente nulla nell’organigramma del partito, né cambierà nulla nella linea politica. Gli schieramenti interni, le correnti, rimangono a prescindere dal segretario”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Dario Corallo, il giovane ...

Pd - Zingaretti : “Renzi controlla gruppi? Conosco solo quelli dem”. E i suoi : “Lealtà”. Ma i Renziani : “Non si può archiviare” : Dopo la larga vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie del Partito democratico, si apre al Nazareno una nuova fase, un anno dopo la disfatta delle Politiche dello scorso anno. O almeno, questo sarebbe l’obiettivo del neo segretario e dei suoi fedelissimi, convinti che sia necessario ‘voltare pagina’ rispetto alla stagione renziana. Eppure, dato che alle ultime elezioni a imporre i candidati nelle liste dem fu proprio ...

Primarie Pd - il popolo in coda contro il Renzismo. Sabrina Ferilli vota al seggio di Calenda scrutatore : Nicola Zingaretti emerge dal buio, è arrivato. Alla segreteria del Pd e qui: in questi saloni con vista sul Circo Massimo, che i suoi hanno affittato per la festa, da notare: molte facce giovani e ...

Gragnano - Raccolta diffeRenziata - controlli e multe della municipale : Abbandono selvaggio dei rifiuti e sversaemento in giorni ed ore diverse da quanto previsto dal calendario, fioccano controlli e multi da parte delle forze dell'ordine. Ieri mattina, nella zona ...

Un'altra strada - l'alternativa di Renzi contro grillini e Lega : Per Renzi è infatti necessario che si ritorni "al tempo della politica contro il populismo, della cultura contro l'ignoranza, del lavoro contro l'assistenzialismo, della verità contro le fake news"...

Renzi : primarie Pd non contro di me. Non farò guerra a chi vince : Ok, anche se votasse meno gente dell'altra volta non significa nulla: il Pd è l'unica forza politica che si affida alla democrazia, altro che piattaforma Rousseau. Grazie ai volontari dei gazebo!!". ...

Pil non cresce - Boccia "colpa del Governo"/ Ultime notizie - Renzi contro Di Maio-Salvini : "Paese bloccato" : Istat, zero crescita Pil: Boccia, Confindustria,, 'è colpa del Governo'. Conte, 'era previsto': Renzi contro Di Maio-Salvini, 'Paese bloccato'.

Conte : “Metteremo turbo all’Italia sulle infrastrutture”. Renzi : “Nessuna proposta contro crisi” : In una lunga intervista il premier Conte affronta i principali dossier economici, tra cui quello della Tav: "Il progetto corrisponde a una percentuale Contenuta di tutte le opere che sono in corso di realizzazione". Renzi: "Interviste di Conte sono un genere letterario: non si vede una proposta per uscire da questa situazione di crisi"Continua a leggere

Matteo Renzi sbotta contro uno spettatore che irride la madre arrestata : "Non c'è niente da ridere" : Matteo Renzi è tornato a catalizzare l'attenzione mediatica, a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i suoi genitori finiti agli arresti domiciliari. L'esponente politico del Partito ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 3 fake news : è vero che contro i Renzi si è scatenata la ‘giustizia a orologeria’? : E’ vero, come dice Luigi Di Maio, che il quesito sottoposto agli iscritti della piattaforma Rousseau era lo stesso su cui dovevano decidere i senatori della Giunta per le immunità? E’ vero come dice il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che la analisi costi – benefici disposta da Danilo Toninelli e realizzata dal professor Marco Ponti sul Tav è superata perché l’Europa ha deciso di pagare praticamente ...

Renzi contro Salvini : “Tirava le uova ai carabinieri - ora mette le divise. Ve lo dico - tra 10 anni sarà volontario di una ong” : Durante la presentazione del suo libro al Lingotto di Torino, il senatore Matteo Renzi ha attaccato Matteo Salvini: “Definirlo in modo civile non è facile. Cambia idea continuamente. Quindici anni fa tirava le uova contro le divise dei carabinieri, ora si è affezionato alle divise“. Poi ha ricordato: “Quindici anni fa diceva ‘Senti che puzza, scappano anche i cani… sono arrivati i napoletani’ e oggi si fa fare ...

Il Pd contro Giarrusso (M5s) : “Vuole impiccare Matteo Renzi”. Ma la frase è del 2015 : Polemiche contro Mario Michele Giarrusso, senatore del M5s, dopo il suo gesto delle manette nei confronti dei senatori del Pd. Giarrusso rilascia un'intervista al Corriere della Sera, ma nel pezzo vengono riportate anche vecchie frasi - del 2015 - di Giarrusso. Il Pd, a partire da Matteo Renzi, va all'attacco: "Leggo un’intervista al Corriere in cui Giarrusso, portavoce M5S, dice che io dovrei ‘essere impiccato’. Penso che siamo oltre la ...