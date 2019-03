Reddito di cittadinanza | ' spiccioli' per molti | una famiglia su 4 prenderà meno di 100

Reddito di cittadinanza : bando per i navigator - attesi 60.000 candidati : Sono circa 60.000 i candidati attesi alla selezione per i navigator, le persone che dovranno guidare i beneficiari del Reddito di cittadinanza nell'inserimento al lavoro. Lo si legge nel bando per l'...

Reddito di cittadinanza - ‘se sei povero è colpa tua’. Siamo alla solita retorica benpensante : Il dibattito sul cosiddetto Reddito di cittadinanza ha dei toni onestamente surreali. Due giorni fa guardavo La7, DiMartedì, e sentivo concionare Concita De Gregorio sulla misura del governo. A un certo punto la giornalista ha detto che “se sei un giovane che ha bisogno vai a fare il cameriere” e – più o meno letteralmente – non ti prendi la “paghetta” di papà-Stato. Siamo alla solita retorica (di destra) del ...

Navigator del Reddito di cittadinanza : un "quizzone" per selezionarli. Attesi 60mila candidati : Sono circa 60.000 i candidati Attesi alla selezione per i Navigator, le persone che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nell'inserimento al lavoro. Lo si legge nel bando per l'organizzazione della selezione che parla di "Servizio relativo alla prova scritta per 60.000 candidati".La prova consiste nella somministrazione di un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti su 10 materie: tra queste la cultura ...

[L'esclusiva ]"Inizia l'avventura del Reddito di cittadinanza : sogno o realtà?" : "Oggi alle 14 Poste ha reso noto che nei loro uffici si sono recati 29.000 italiani per presentare le domande e 6.000 hanno inviato la richiesta online. Senza intoppi, senza file, senza caos. È ...

Ecco il Reddito di cittadinanza Pacchia per immigrati e rom : Bulgari, rom, bengalesi, libici: tutti in fila agli sportelli di Poste e Caf per intascare il reddito di cittadinanza. Il 6 marzo 2019 è il giorno in cui ha inizio la vera Pacchia per gli immigrati.Secondo le stime Istat saranno 1 milione e 300 mila le famiglie che avranno diritto al sussidio di stato: 2 milioni e 700 mila persone. Però nel reddito day sembrano pochi gli italiani che si affidano al sussidio, studiato e introdotto dal ministro ...

Renzi : “I 5 stelle esplosi - ne rivendico il merito. Reddito di cittadinanza è diseducativo e tiene in vita il voto di scambio” : Stanno “impantanando” il Paese, “qui sta accadendo un fatto enorme: l’Italia è tornata in recessione. Questo governo, che non riesce a decidere sulla Tav, è il governo che metterà la patrimoniale. Però loro sono simpatici, io antipatico… Salvini e Di Maio stanno distruggendo il Paese“. E poi “il Reddito di cittadinanza è un fatto diseducativo per i giovani e tiene in vita il voto di scambio al Sud col ...

Reddito di cittadinanza - l'Inps Abruzzo pronto ad accogliere domande : L'Aquila - Da oggi mercoledì 6 marzo è possibile presentare le domande per ottenere il Reddito e la pensione di cittadinanza. L’Inps ha predisposto le procedure informatiche che consentiranno la ricezione delle domande, le quali potranno essere presentate secondo le seguenti modalità: agli sportelli postali utilizzando il modulo cartaceo predisposto dall’Inps e pubblicato sul sito Internet; on-line sul sito del Ministero del ...

Beppe Grillo festeggia la partenza del Reddito di cittadinanza : "Auguri di buon lavoro a tutti i gufi del paese" : "Oggi è il 6 marzo 2019, il mio pensiero, e il mio augurio di buon lavoro, vanno ai gufi di tutto il Paese". Si apre così l'intervento di Beppe Grillo sul Fatto quotidiano, per festeggiare la partenza del reddito di cittadinanza."Si tratta soltanto del primo passo - aggiunge -, eppure stormi di gufi hanno già la bava alla bocca", mentre si chiede "la ragione di tanto accanimento gufatico". Secondo Grillo non si tratta di ...

Ostia - il clan Spada nelle liste dei Caf per il Reddito di cittadinanza : nelle liste del Caf di Ostia per chiedere il reddito di cittadinanza ci sono anche membri del clan Spada. A riportarlo è un articolo pubblicato dal quotidiano il Messaggero.La famiglia di origini sinti partita dall'Abruzzo negli anni '50 e che ora, nonostante una condanna in primo grado per «associazione mafiosa», continua a dettare legge a Ostia, sul mare di Roma, vuole il sussidio economico. Ieri, così come nei giorni ...

Reddito di cittadinanza 2019 : la Guida completa al sussidio : Il 2019 è l’anno del Reddito di cittadinanza, la nuova prestazione di contrasto alla povertà introdotta per aiutare chi ha perso il lavoro o si trova in una situazione di difficoltà economica, cioè a vivere al di sotto della soglia di povertà Istat, fissata a 780 euro mensili (9.860 euro annui). Vediamo in questa Guida al sussidio tutto ciò che c’è da sapere: cos’è, come funziona, come richiederlo e dove, come spenderlo e come viene pagato. Iter ...

Niente code per il debutto del Reddito di cittadinanza. Arrivate 50 mila domande : Falso allarme. Il debutto del reddito di cittadinanza, a parte un problema a inizio giornata sul sito web del ministero, non ha subito intoppi. Nessun assalto alle Poste e Niente code in gran parte dei Caf sparsi in giro per l’Italia. «Tutto fila liscio, oggi è un bel giorno» ha commentato da Belgrado il premier Giuseppe Conte tirando un sospiro di...

Reddito di cittadinanza : cambio residenza e falsi divorzi esclusi : Reddito di cittadinanza: cambio residenza e falsi divorzi esclusi False residenze e divorzi per Reddito di cittadinanza Il Reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà e per favorire il reinserimento lavorativo fortemente voluta dal Governo Conte. Chi ha scritto il testo, prevedendone le condizioni, ha inserito da subito norme per evitare che a beneficiarne possano essere i soliti furbetti, specializzati nello sfruttare le ...