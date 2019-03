Reddito di cittadinanza | “richiesto anche da membri del clan Spada” La reazione di Di

Di Maio : clan Spada non prenderà Reddito di cittadinanza : Roma, 7 mar., askanews, - "Il reddito di cittadinanza serve a ridare speranza agli invisibili. Leggo che alcuni membri del clan Spada avrebbero avanzato richiesta. Non so se è vero. ma posso garantire ...

Reddito di cittadinanza - il marocchino leghista in coda per il sussidio : cosa vuol fare con i soldi : In prima fila per chiedere il Reddito di cittadinanza a Milano c'era Mustapha Aarboubi, marocchino con cittadinanza italiane e in qualche modo, come si definisce lui, un po' "leghista". Il suo volto è diventato una sorta di simbolo del Reddito di cittadinanza, con tutte le sue contraddizioni. In Ita

Reddito di cittadinanza - per eludere i controlli sulle spese basta comprare un’altra carta : Il monitoraggio sulle spese effettuate con la tessera del Reddito di cittadinanza - che potrebbe anche saltare per rispetto della privacy - è in realtà più complicato del previsto: come dimostra la trasmissione Di Martedì c'è il rischio che il beneficiario usi la sua Rdc card per comprare un'altra tessera (prepagata o ricaricabile) su cui non si potranno effettuare controlli.Continua a leggere

Niente code per il Reddito di cittadinanza : 50mila domande nel primo giorno : 'Oggi le file non ci sono perché c'è stata una buona organizzazione' ha ammesso la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, che ieri ha tenuto una conferenza stampa assieme al collega del Lavoro ...

Il Reddito di cittadinanza nel comune più ricco - e più povero - d'Italia : 'Come dire - commenta l'inviata di Repubblica -, e non dire, che esiste quell'economia tra sommerso e elusione su cui si basa gran parte del Mezzogiorno, e non solo, e per la quale in molti casi il ...

Reddito di cittadinanza : niente caos e file - buon bilancio al debutto : Il Reddito di cittadinanza avrà un forte impatto sia sotto il profilo di politica economica che sulla ridistribuzione della ricchezza tra le famiglie per le quali ci di attende una riduzione della ...

Reddito di cittadinanza - l'ex brigatista che umilia Di Maio : in coda pure lui per il sussidio : In coda per ottenere il Reddito di cittadinanza già al primo giorno c'era un po' di tutto, dagli stranieri di lungo periodo a italiani ufficialmente nullatenenti attirati dalla possibilità di spillare un nuovo sussidio allo Stato. E poi a Torino c'era anche lui, Rosario La Paglia, ex brigatista oggi

Domanda Reddito di cittadinanza : il modello si compone di sette sezioni : Da mercoledì 6 marzo è attivo, sul sito dedicato al reddito di cittadinanza, il modello di Domanda per farne richiesta. Il reddito di cittadinanza costituisce un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari ed è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale. Il sussidio non può essere richiesto da tutti i disoccupati, ma solo da chi si trova in specifiche condizioni di reddito e patrimonio familiare. La richiesta di ...

Reddito di cittadinanza - bando per organizzare la selezione dei navigator : previsti 60mila candidati : Laurea magistrale e voto alto. Per i candidati al ruolo di navigator, in assenza dell’accordo con le Regioni, manca ancora il bando per il reclutamento ma è arrivato quello per scegliere la società che dovrebbe selezionarli e cominciano a chiarirsi i requisiti per partecipare alla prova di selezione. Nel capitolato tecnico si legge che la prova selettiva per arruolare le persone che dovrebbero guidare i beneficiari del Reddito di cittadinanza ...

Reddito di cittadinanza : nelle liste dei Caf di Ostia ci sono anche gli Spada : Da ieri, mercoledì 6 marzo, è possibile presentare richiesta per ottenere il tanto atteso Reddito di cittadinanza, misura contro l'esclusione sociale e la povertà fortemente voluta dal Movimento 5 stelle. E, a sole 24 ore dal suo avvio, è già scoppiata una polemica. Pare, infatti, che tra i richiedenti il sussidio vi siano alcuni membri del clan Spada. Il quotidiano Il Messaggero, oggi, infatti, ha diffuso la notizia che nelle liste del Caf di ...

Reddito di cittadinanza - arriva il bando per i navigator : cosa prevede la prova di selezione : Anpal Servizi ha pubblicato il bando per individuare il soggetto che si occuperà di predisporre la prova di selezione scritta per i navigator, gli assistenti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il test sarà a risposta multipla e potrà prevedere, al massimo, 10 quesiti su 10 differenti materie. Ecco quali sono e come funzionerà la prova scritta.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - il bando per i «navigator» : attesi 60.000 candidati : Sono circa 60.000 i candidati attesi alla selezione per i navigator, le persone che dovranno guidare i beneficiari del Reddito di cittadinanza nell'inserimento al lavoro. Lo si legge nel bando per l'...