Rape Day | Valve spiega la rimozione da Steam del gioco che consente e incoraggia lo

(Di giovedì 7 marzo 2019)Day è unin cui è possibile stuprare e uccidere durante una apocalisse zombie. Il titolo contiene più di 500 immagini, più di 7000 parole e sono presenti delle scelte "malvagie". La trama permette di controllare le scelte di un pericoloso serial killer e stupratore. Molesta verbalmente, uccidi e stupra delle donne mentre scegli come far progredire la storia.Questa in parole povere è la descrizione diDay, titolo che vi avevamo già segnalato una manciata di giorni fa che ha fatto molto scalpore proprio perché permette e per certi versilo stupro. Oggi, come riportato da VG247.com, sappiamo perchéabbia deciso di rimuovere il titolo nonostante la politica lassista confermata negli scorsi mesi.Ecco alcuni passi della dichiarazione ufficiale della compagnia:Leggi altro...

