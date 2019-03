Ranieri atteso a Roma | i dettagli del contratto

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) E’ arrivata nel pomeriggio la decisione delladi esonerare Eusebio Di Francesco. Vicinissimo il ritorno di Claudio, che aveva lasciato i giallorossi nel 2011. L’ex Fulham èdomani nella capitale, mancano solo iIl tecnico autore dell’impresa con il Leicester dovrebbe firmare undi tre mesi. Fino a fine stagione dunque, intanto, in attesa di capire come andranno a finire le cose da qui a giugno. Fuori dalle coppe, l’unico obiettivo è quello di raggiungere la qualificazione per la Champions.L'articolo: idelCalcioWeb.

