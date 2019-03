Quando ho in mano il filo elettrico perdo il controllo Torturava la figlia e

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) "prendo il, si inginocchia davanti a me e si mette a urlare,totalmente ilho inil, la sorella cerca di difenderla chiedendomi di non picchiarla, io meno entrambe". Così la 52enne marocchina ludopatica, arrestata dai carabinieri per maltrattamenti sulladi 12 anni e per sfruttamento della prostituzione dell'altra22enne, raccontava ad un'amica, intercettata lo scorso dicembre, come metteva in pratica le torture nei confronti della ragazzina. Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Anna Calabi, su richiesta del pm Michela Bordieri.Nell'elenco di "vessazioni morali e fisiche" sulla piccola, il gip include il fatto che la madre non le permettesse di "bere acqua per molte ore", e la chiamasse di continuo "bastarda". La sorella poi sarebbe stata spinta a "frequentare un night" ...

