PSG-Manchester United | Neymar attacca il Var su Instagram | ' Una vergogna'

PSG - l’Equipe annienta Buffon dopo la disfatta con il Manchester United : voto in pagella pessimo per l’ex Juve : Il portiere del Paris Saint-Germain ha ricevuto un voto impietoso dal quotidiano francese dopo la sua prestazione di ieri Gigi Buffon sul banco degli imputati per l’eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League, gli errori del portiere italiano hanno pesato secondo la stampa francese nel ko arrivato al Parco dei Principi contro il Manchester United. A confermarlo è il voto ricevuto in pagella dall’ex Juventus da ...

PSG-Manchester United - l’umiltà di Thiago Silva davanti ai tifosi : “chiedo scusa” : Thiago Silva si scusa con i tifosi del PSG dopo la brutta disfatta della squadra francese agli ottavi di Champions League contro il Manchester United “Abbiamo buttato via tutto. Chiedo scusa ai nostri tifosi. Ma anche se siamo tristi dobbiamo continuare, ci resta il campionato. È un momento di tristezza. Il rigore? Spiace perché è successo a fine partita. Non ho visto le immagini, era una decisione dubbia, ma in tre hanno deciso così ...

PSG-Manchester United - l’esultanza scatenata di Pogba ed Evra per i Red Devils [VIDEO] : Il PSG eliminato dalla Champions League per mano del Manchester United, Evra e Pogba festeggiano in tribuna: l’esultanza scatenata dei due francesi Lo sconcerto di Neymar, dopo la sconfitta maturata dal suo PSG in Champions League contro il Manchester United, si contrappone all’esuberanza manifestata da Patrice Evra e Paul Pogba, subito dopo il triplice fischio dell’arbitro. I due calciatori francesi, in tribuna al Parco ...

PSG-Manchester United 1-3 VIDEO e Highlights - sintesi e gol della partita. Rimonta leggendaria dei Red Devils : Un’autentica impresa quella realizzata ieri sera dal Manchester United sul campo del Paris Saint Germain. La formazione inglese è infatti riuscita a ribaltare lo svantaggio della partita di andata nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio conquistando l’accesso al turno successivo. La doppietta di Lukaku e il rigore al 94′ trasformato da Rushford hanno sancito il risultato finale di 1-3 e ...

Champions - PSG-Manchester United 1-3 : inglesi ai quarti. Gol di Lukaku - 2 - - Bernat e Rashford : Era il risultato meno prevedibile. Anche secondo le statistiche. Ma il calcio è fatto così. E anche quando i quarti sembravano davvero a portata per il Psg, che li aveva mancati negli ultimi due anni, ...

Buffon - maledizione Champions : PSG eliminato dal Manchester United! : PARIGI - Continua la maledizione Champions per Gianluigi Buffon , che dopo, aver fallito l'obiettivo nella sua lunga militanza alla Juve , deve arrendersi anche con la maglia del Psg , eliminato a ...

Champions - la maledizione di Buffon in Europa : il Manchester United elimina il PSG : Champions League ancora amara per Gigi Buffon. Il Manchester United si qualifica per i quarti di finale grazie alla clamorosa vittoria per 3-1 in casa del Paris Saint-Germain, nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Non è bastato ai parigini il successo per 2-0 nella gara di andata ad Old Traf

