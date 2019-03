PSG fuori dalla Champions | Rabiot si diverte in discoteca | bufera social sul giocatore

PSG fuori : Buffon sotto processo : Buffon sotto processo . L'ex portiere azzurro e della Juve è sul banco degli accusati dopo la debacle di ieri del suo Psg battuto in casa dal Manchester United per 3-1 e eliminato dalla Champions. 'Il ...

Papera Buffon e rigore al 90esimo - lo United vince 3-1 e sbatte il PSG fuori dalla Champions : Vent’anni dopo, altra rimonta di Solskjaer Clamoroso al Parco dei Principi. Il Manchester United rimonta il Psg e passa ai quarti di finale. La squadra di Tuchel è clamorosamente fuori dalla Champions League. Il Psg aveva vinto 2-0 a Old Trafford e il ritorno sembrava una passeggiata. Invece è finita 3-1 per il Manchester United allenato da quel Solskjaer che già si rese protagonista – da giocatore – di una clamorosa rimonta ...

Papera Buffon e rigore al 90esimo - lo United sbatte il PSG fuori dalla Champions : Clamoroso al Parco dei Principi. Il Manchester United rimonta il Psg e passa ai quarti di finale. La squadra di Tuchel è clamorosamente fuori dalla Champions League. Il Psg aveva vinto 2-0 a Old Trafford e il ritorno sembrava una passeggiata. E invece è accaduto l’impensabile. Il Psg ha sbagliato tutto quel che poteva sbagliare. Si è reso protagonista di errori clamorosi. Un retropassaggio ha mandato Lukaku in gol dopo due minuti. Poi ...

INFORTUNIO NEYMAR - FUORI DUE MESI E MEZZO : SALTA LA CHAMPIONS/ PSG - ko per il Manchester : ma niente operazione : Nuovo INFORTUNIO per NEYMAR dopo quello che ne aveva messo a repentaglio la presenza al Mondiale: Psg senza O'ney per due MESI e MEZZO , ma l' operazione ...

PSG - Neymar fuori per 10 settimane : Neymar , dopo il nuovo infortunio al piede, tornerà in campo fra 10 settimane : lo ha ufficializzato oggi un comunicato del Paris Saint-Germain, spiegando che il giocatore ha potuto fare un 'punto della ...

Pazzesco City : travolge il Burton 9-0! Thuram Jr. fa fuori il PSG : Riuscire a fermare il Manchester City di Guardiola all'Etihad Stadium è un'impresa ardua per qualsiasi squadra di Premier League. Per il Burton Albion, che milita in Football League One, la terza ...