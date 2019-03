Pronostico Atletico Madrid vs Leganes | La Liga 09-03-2019 e Analisi

Real Sociedad-Atletico Madrid : probabili formazioni - quote e Pronostico : Real Sociedad-Atletico Madrid: probabili formazioni, quote e pronostico Domenica 3 Marzo 2019, alle ore 18.30 la Real Sociedad e l’Atletico Madrid scenderanno in campo allo stadio Anoeta di San Sebastian. Il match è valido per la 26a giornata della Liga 2018/19.. La squadra di casa sta attraversando un ottimo momento della stagione. Nelle ultime quattro partite ha battuto l’Athletic Bilbao (2-1) nel derby dei Paesi Baschi ed ...

Pronostico Atletico Madrid vs Villarreal - La Liga 24-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Villarreal, domenica 24 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Atletico Madrid-Villarreal, domenica 24 febbraio. La vittoria di ”Vallecas” contro il Rayo Vallecano ha riacceso le speranze di titolo dell’Atletico Madrid, ora a -7 dalla capolista Barcellona. Aspettando il ritorno degli ottavi di Champions League a ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Atletico Madrid - La Liga 16-02-2019 e Analisi : La Liga, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Rayo Vallecano-Atletico Madrid, sabato 16 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Rayo Vallecano-Atletico Madrid, sabato 16 febbraio. Sabato pomeriggio, in campo il derby di Madrid, in una sfida estremamente delicata sopratutto per la squadra di Diego Simeone, dopo due sconfitte di fila. I Colchoneros dovranno reagire sul piano del gioco e risultato in vista del difficile impegno di ...

Diretta Atlético Madrid Real Madrid : streaming - quote e Pronostico – LIVE : Diretta Atlético Madrid Real Madrid: streaming, quote e pronostico – LIVE Sabato 9 Febbraio alle 16:15 torna uno degli incontri più attesi di Spagna; il derby di Madrid. Allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid si scontreranno Atlético Madrid e Real Madrid. Sfida tra due storici club spagnoli che occupano rispettivamente la 2a e la 3a posizione nella classifica generale. Nonostante siano a soli 2 punti l’ una dall’ altra, ...

La Liga - Betis-Atletico Madrid : probabili formazioni e Pronostico 03-02-2019 : Real Betis-Atletico Madrid, probabili formazioni e pronostico ore 16.15. Due squadre tutto sommato in salute, ma in lotta per obiettivi diversi. L’Atletico Madrid è alla ricerca di punti utili nella corsa verso il titolo di campione di Spagna e desidera mantenere la pressione nei confronti della capolista Barcellona. Il divario da qualche giornata a questa parte è rimasto invariato con 5 lunghezze di distanza. Nell’ultima giornata ...

Pronostico Atletico Madrid vs Levante - La Liga 13-1-2019 e Analisi : Atletico Madrid-Levante, domenica 13 gennaio. L’Atletico Madrid è a cinque punti di distanza dal Barcellona e si augura di continuare la sua serie positiva. Al Wanda Metropolitano arriva un Levante carico e reduce dal successo in Copa del Rey ai danni del Barca. I Colchoneros dovranno vedersela con un avversario insidioso e che non avrà nulla da perdere. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Atletico Madrid e ...