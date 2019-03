Pronostici J1 League | 9-10 Marzo 2019 | Consigli Scommesse 3^ Giornata

Pronostici Europa League / Quote e scommesse : Valencia favorito con il Krasnodar : Pronostici Europa League: le otto partite valide per l'andata degli ottavi di finale si giocano giovedì 7 marzo, in campo ovviamente Inter e Napoli.

Europa League - i Pronostici di William Hill : impegno più facile per il Napoli : Dopo la due giorni di Champions League, è ora il turno dell’Europa League. Questa sera andranno in scena tutte le gare di andata, tra le quali spiccano quelle che coinvolgono le italiane. Alle 18.55 l’Inter, in crisi dopo la sconfitta di Cagliari per 2 a 1, cerca di trovare motivazione ed energie in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Per il primo incontro tra le due squadre i valori sui segni tradizionali sono a favore ...

Pronostici CHAMPIONS LEAGUE/ Quote e scommesse : gialloneri favoriti contro gli Spurs : PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: Quote e scommesse delle partite attese il 5 e 6 marzo come match di ritorno degli ottavi di finale del torneo continentale

Quote Champions League - i Pronostici degli ottavi di finale : Borussia Dortmund-Tottenham, martedì 5 marzo, ore 21 Qualificazione a rischio per il Dortmund, impegnato in casa contro il Tottenham per rimontare il 3-0 di Wembley, reti di Son, Vertonghen e Llorente,...

Pronostici Europa League - 7 Marzo 2019 : Consigli Scommesse e Pronostici Europa League 7 Marzo 2019.Giovedi 7 Marzo 2019, l’Europa League scenderà in campo con le partite valevoli per l’andata degli ottavi di finale.Europa League nella quale troviamo solo Inter e Napoli per quanto riguarda le italiane, vista l’eliminazione della Lazio ai danni del Siviglia. Andiamo a leggere tutte le partite Europa League di giornata.Pronostico Dinamo Zagabria-Benfica ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb sul passaggio del turno : Pronostici Champions League – Si giocano partite molto importanti valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la competizione è entrata ormai nella fase importante. Nelle gare del martedì in campo Borussia Dortmund e Tottenham, al club tedesco servirà una vera e propria impresa per provare a staccare il pass, gli inglesi dovranno invece solo controllare dopo il 3-0 dell’andata. Parte nettamente in ...

Champions League - i Pronostici del 5-6 marzo : quota alta per il successo della Roma : Il 5-6 marzo ci attende un'altra due giorni interessante di Champions League. Il torneo sta entrando nel vivo e le partite in calendario, tutte dai pronostici mai scontati, emetteranno le prime sentenze e ci diranno le squadre che passeranno il turno ed approderanno ai quarti. Borussia Dortmund-Tottenham, Real Madrid-Ajax, Porto-Roma e Psg-Manchester United: sono questi i match in calendario e il discorso qualificazione è aperto soprattutto per ...

Pronostici Champions League - 5-6 Marzo 2019 : Consigli Scommesse e Pronostici Champions League 5-6 Marzo 2019.Martedi 6 Marzo torna il grande spettacolo della Champions League con le partite valevoli per il ritorno degli ottavi di finale. Mercoledi però, sarà la volta della Roma che dovrà vedersela in casa del Porto, dopo la brutta sconfitta nel derby contro la Lazio. Analizziamo tutte le partite Champions League di giornata.Pronostico Borussia Dortmund-Tottenham 05-03-2019Dopo il secco ...

Pronostici J1 League - 1-2 Marzo 2019 : Consigli Scommesse 2^ Giornata : J1 League: Tutti i Consigli sui Pronostici della 2^ Giornata che si giocherà i giorni 1 e 2 Marzo 2019La seconda Giornata del massimo campionato giapponese si apre con le deluse della prima Giornata, Sanfrecce e Frontale, entrambe impegnate in casa. E tra le due, la gara che catalizzerà l’attenzione è quella del Todoroki Athletics, dove arriva il Kashima Antlers.Sabato aprono il turno i sorprendenti Marinos, in casa contro il Vegalta, così ...

Pronostici J1 League - 22-23 Febbraio 2019 : Consigli Scommesse 1^ Giornata : J1 League: Tutti i Consigli sui Pronostici della 1^ Giornata che si giocherà i giorni 22-23 Febbraio 2019.Riparte la J League! E noi vogliamo provare a seguirla per voi, sia per l’importanza che sta assumendo il calcio giapponese a livello asiatico e mondiale, che per la discreta quantità di giocatori che preferiscono andare alla volta del Sol Levante invece che svernare in Cina o negli Emirati.Uno tra tutti David Villa, che dopo alcuni anni ...

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Europa League – Si gioca un turno molto importante valido per l’Europa League, le squadre in campo per il ritorno dei sedicesimi di finale della competizione. Nella partita di oggi in campo la Lazio contro il Siviglia, la squadra di Simone Inzaghi chiamata all’impresa. Chiamato alla rimonta l’Arsenal nel match davanti al pubblico amico contro i Bate, l’obiettivo del Napoli è quello di controllare il ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Champions League – Si torna subito in campo per la Champions League, si giocano quattro partite molto importante per il proseguo della competizione che ormai è entrata nella fase importante. Match sulla carta agevole per il Barcellona sul campo del Lione ma i blaugrana non devono sottovalutare l’impegno perchè i francesi rappresentano un osso duro soprattutto davanti al pubblico amico, promette grande spettacolo la ...

Pronostici Europa League - 20-21 Febbraio 2019 : Consigli Scommesse e Pronostici Europa League 20-21 Febbraio 2019.Mercoledì 20 Febbraio 2019, Siviglia e Lazio apriranno le danze del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Lazio che con le tante defezioni e la sconfitta dell’andata, è chiamata ad una vera e propria impresa.Partita di ritorno nettamente migliore per Napoli ed Inter, entrambe vittoriose nel match di andata. Analizziamo tutte le partite di ritorno dei ...

Pronostici Champions League - 19-20 Febbraio 2019 : Consigli Scommesse e Pronostici Champions League 19-20 Febbraio 2019.Martedi 19 Febbraio 2019, si proseguirà con l’andata degli ottavi di finale di Champions League dove per quanto riguarda le italiane rimaste in gioco, troveremo la Juventus che affronterà l’Atletico Madrid nella giornata di Mercoledi. Andiamo ad analizzare però, anche le altre partite di Champions League che si dovranno disputare.Pronostico Lione-Barcellona ...