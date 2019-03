Pronostici Europa League Quote e scommesse | Valencia favorito con il Krasnodar

Europa League - i Pronostici di William Hill : impegno più facile per il Napoli : Dopo la due giorni di Champions League, è ora il turno dell’Europa League. Questa sera andranno in scena tutte le gare di andata, tra le quali spiccano quelle che coinvolgono le italiane. Alle 18.55 l’Inter, in crisi dopo la sconfitta di Cagliari per 2 a 1, cerca di trovare motivazione ed energie in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Per il primo incontro tra le due squadre i valori sui segni tradizionali sono a favore ...

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Europa League – Si gioca un turno molto importante valido per l’Europa League, le squadre in campo per il ritorno dei sedicesimi di finale della competizione. Nella partita di oggi in campo la Lazio contro il Siviglia, la squadra di Simone Inzaghi chiamata all’impresa. Chiamato alla rimonta l’Arsenal nel match davanti al pubblico amico contro i Bate, l’obiettivo del Napoli è quello di controllare il ...

Torna in campo l’Europa League : favorite le italiane secondo i Pronostici di William Hill : Il declassamento in Europa League può diventare un’àncora di salvezza per le italiane che puntano a chiudere la stagione con un titolo in bacheca. È il caso di Napoli e Inter che, dopo la retrocessione beffa dalla Champions, hanno ottime chance di approdare agli ottavi di Europa League ai danni rispettivamente di Zurigo e Rapid Vienna. I partenopei stasera saranno impegnati a Zurigo contro la quarta forza del campionato elvetico: la gara ...

Pronostici Europa League - 12-14 Febbraio 2019 : Consigli Scommesse e Pronostici Europa League 12-14 Febbraio 2019.Torna ufficialmente anche lo spettacolo dell’Europa League con i sedicesimi finali e con molte partite sulle quali poter scommettere.A fronte delle tante partite, abbiamo deciso di puntare solo sulle seguenti, dopo aver fatto uno studio molto accurato. Giornate naturalmente, molto importanti anche per le italiane rimaste ovvero, Lazio, Napoli ed Inter.Pronostico ...