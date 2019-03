Porto-Roma | Malagò non le manda a dire | “Calcio italiano penalizzato”

Porto-Roma - tifoso Portoghese provoca Totti urlando : 'Forza Lazio'. VIDEO : Oltre al danno anche la beffa per Francesco Totti . La serata del Do Dragao - terminata con la cocente eliminazione della Roma ai tempi supplementari per mano del Porto agli ottavi di finale di ...

La moviola di Porto-Roma - Cesari : "Schick - era rigore netto. Al calcio non servono arbitri come Cakir" : Graziano Cesari commenta in esclusiva per Sportmediaset.it il mancato rigore concesso a Patrik Schick nel finale di OPorto-Roma : "Errore assurdo, incredibile e inammissibile di Cakir, lo sgambetta al ...

Champions - Porto-Roma 3-1. Top & flop : argine De Rossi - Karsdrop annaspa : Un capitano che argina un assedio in quella che potrebbe essere la sua ultima ribalta internazionale, un difensore in difficoltà: ecco i top & flop della notte buia della Roma battuta dal Porto ai ...

Porto-Roma - Pallotta contro l'arbitro : «Derubati come l'anno scorso». Di Francesco : il futuro è in bilico : Eusebio Di Francesco è talmente infuriato con l?arbitro Cakir che non si è presentato in sala stampa e davanti alle tv a parlare del match perso contro il Porto e che ha sancito...

Ascolti TV | Mercoledì 6 marzo 2019. Porto-Roma 20.4% - Benvenuti al Sud 12.8% - La Porta Rossa 10.4% : Porto-Roma - Daniele De Rossi (da Twitter) Su Rai1 l’incontro di Champions League Porto-Roma ha conquistato 4.821.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.923.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 La Porta Rossa 2 ha interessato 2.463.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian ha catturato l’attenzione di 1.225.000 spettatori ...

Moviola Porto-Roma - disastro Cakir : sui rigori sbaglia tutto! : Partita pessima per il turco Cüneyt Çak?r , assicuratore di Istanbul, 42 anni ed una lunga esperienza alle spalle, ma sempre nefasta per i colori italiani, la Juve in finale a Berlino lo ...

Porto-Roma - furia Pallotta : “mi arrendo - sono stufo di questa merda” : Fa male l’eliminazione della Roma nella gara di Champions League contro il Porto, furioso il presidente Pallotta che non usa giri di parole: “lo scorso anno abbiamo richiesto la Var in Champions League perché ci avevano rovinato la semifinale – scrive in un tweet rilanciato dalla società giallorossa intorno all’una e venti della notte italiana – e questa sera, nonostante ci fosse un rigore per noi, siamo stati ...

VIDEO/ Porto-Roma - 3-1 - : highlights e gol. Conceicao : abbiamo meritato i quarti : VIDEO Porto-Roma, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Champions - Porto-Roma. Ingenuità Florenzi - il rigore c'è. Ma su Schick... : Al 15' ammonito Zaniolo per una trattenuta a centrocampo ai danni di Tiquinho: giallo casalingo. Al 26' Manolas perde palla sulla trequarti senza subire falla, il Porto avvia l'azione che porta alla ...

Porto-Roma - Pallotta furente dopo l'eliminazione dei giallorossi : 'stufo di questa merda' : Il Presidente della Roma twitta al veleno dopo l'eliminazione dei giallorossi agli ottavi di Champions League: le parole di James Pallotta dopo un match contraddistinto dalle polemiche arbitrali, ...

Porto-Roma - Pallotta furente dopo l’eliminazione dei giallorossi : “stufo di questa merda” : Il Presidente della Roma twitta al veleno dopo l’eliminazione dei giallorossi agli ottavi di Champions League: le parole di James Pallotta dopo un match contraddistinto dalle polemiche arbitrali, James Pallotta ha voluto dire la sua sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League disputata ieri sera tra Roma e Porto. Il club portoghese ha eliminato dal torneo europeo la squadra italiana, che però ha da rimproverare ...

Champions - Roma eliminata dal Porto - stasera per l'EL in campo Inter e Napoli : Un'eliminazione drammatica, maturata nel modo che nessuno poteva prevedere. A tradire la Roma al minuto 117, è stato proprio un Romano: Alessandro Florenzi. Inutile la sua trattenuta in area su ...

Champions - Porto-Roma. Ira Pallotta : "Mi arrendo - stufo di questa m..." : Nella notte portoghese, le parole di James Pallotta tuonano come una tempesta. Al presidente della Roma l'arbitraggio contro il Porto non va giù e così - proprio come era successo l'anno scorso dopo ...

Porto-Roma - Pallotta contro l'arbitro : 'Derubati come l'anno scorso'. Di Francesco : il futuro è in bilico : Eusebio Di Francesco è talmente infuriato con l'arbitro Cakir che non si è presentato in sala stampa e davanti alle tv a parlare del match perso contro il Porto e che ha sancito l'addio della Roma ...