Porto-Roma | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Porto-Roma 3-1 : finisce la Champions dei giallorossi. Var decisiva : Il Porto ha battuto la Roma 3-1 dopo i tempi supplementari nel ritorno degli ottavi di Champions. In virtù del risultato dell'andata (2-1 per la Roma), i lusitani sono promossi ai quarti....

Porto-Roma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-FINALE (3-1) : Porto-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- FINALE (3-1) diretta Porto-Roma: la cronaca dei tempi supplementari FINE PARTITA 120+5′ Kolarov crossa in mezzo, c’è molta confusione in area, nessuno la prende fin quando la difesa portoghese spazza via. 120+4‘ Hernani tira col sinistro ma la palla finisce sopra la traversa. 120+3′ L’ARBITRO NON VA A RIVEDERE L’AZIONE AL VAR, ...

Il Porto vince 3-1 ai supplementari. La Roma è fuori dalla Champions : Anche il Porto rimonta in Champions League. La squadra dell’ex laziale Sergio Conçeiçao Batte la Roma 3-1 ai supplementari e si qualifica ai quarti di finale. All’andata era finita 2-1 per i giallorossi che adesso dovranno gestire i postumi di questa mazzata psicologica e affrontare anche la crisi tecnica e ambientale. Bisogna vedere se Di Francesco resterà sulla panchina della Roma. Il primo tempo è finito 1-1. Vantaggio del Porto ...

Champions : Roma fuori con il Porto (3-1) : 23.38 Serata amarissima per la Roma al Do Dragao: il Porto passa ai quarti di Champions, 3-1 dopo i supplementari. Roma subito alle corde. Il Porto affonda il colpo al 26':su assist di Marega, Soares segna sotto porta (con conferma del Var). Ma i giallorossi reagiscono: Perotti (36') ha un ottimo spunto, Eder Militao lo stende. Dal dischetto insacca De Rossi. L'inizio ripresa è fatale: 52', Corona crossa da sinistra,Marega a segno. ...

Porto-Roma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-LIVE (3-1) : Porto-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (3-1) diretta Porto-Roma: la cronaca dei tempi supplementari 120′ 3 minuti di recupero. 120′ Perotti la mette in mezzo, Pepe la spazza, angolo per la Roma 118′ Ammonito Telles per essersi tolto la maglia. 117′ GOOOOOL PORTO! ALEX TELLES SPIAZZA OLSEN! 3-1 PORTO. 116′ RIGORE PORTO E AMMONITO FLORENZI! 114′ ATTENZIONE ...

Porto-Roma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-LIVE (2-1) : Porto-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (2-1) 62‘ Brutto fallo di Militao su Kolarov. 58′ Ammonizione sia per Dzeko che per Pepe. 55′ Ammonito Karsdorp. 55′ Telles mette in mezzo la palla per Otavio che calcia ma viene murato dalla difesa giallorossa. 53′ GOOOOL PORTO! MAREGA! GRAN CROSS IN MEZZO DI CORONA, MAREGA E’ TUTTO SOLO E COLPISCE COL DESTRO AL VOLO! 2-1 ...