Porto-Roma | Florenzi in lacrime | Casillas lo rincuora VIDEO

Porto-Roma : Florenzi scoppia in lacrime - gli avversari lo consolano : È finita nel peggiore dei modi, con la Roma eliminata e il suo errore difensivo tristemente decisivo per le sorti dei giallorossi. Alessandro Florenzi non ha retto e, alla fine, non è riuscito a ...

Champions League - De Rossi dopo Porto-Roma : 'Uscire così fa male' : "Il rigore ? Siamo in tre - la sua risposta a Sky Sport - io, Perotti e Kolarov. Prima del derby, gli avevo chiesto se potevo calciare io. Lui mi aveva detto che se me la sentivo potevo calciare io ...

Champions - Porto-Roma 3-1 Var amaro - giallorossi eliminati. Pallotta 'Siamo stati derubati' : OPORTO - La Roma perde 3-1 a Oporto una partita infinita, durata 133', tra supplementari e recuperi, ed è costretta a salutare la Champions. I giallorossi hanno lottato col cuore ma sono stati traditi ...

Porto-Roma 3-1 : eliminazione e rabbia - la Champions giallorossa scippata dal Var : dal nostro inviato OPORTO Le lacrime di Florenzi, sul terreno di gioco dell'Estadio do Drago, dopo l'eliminazione: la Roma è fuori dalla Champions, arrendendosi alla fine del 2°...

Porto-Roma - Di Francesco si isola sul pullman dopo la sconfitta in Champions League : sconfitta amara ed immeritata per la Roma nella gara di Champions League contro il Porto, partita condizionata dall’arbitro Cakir con episodi clamorosi nel finale, l’ingiusto rigore ai padroni di casa e poi quello non fischiato su Schick. Non sono mancate le critiche da parte dei giallorossi, in particolar modo da Manolas. Nel frattempo l’allenatore Eusebio Di Francesco ha deciso di isolarsi al termine della partita, è ...

Champions League - Roma eliminata dal Porto : i giallorossi escono dalla competizione : Nella serata di mercoledì 6 marzo si sono disputati due match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, entrambi terminati con rimonte piuttosto inattese. La Roma di Eusebio Di Francesco, dopo la vittoria dell'andata contro il Porto per 2-1, si è vista ribaltare la situazione in terra Portoghese, perdendo per 3-1 dopo i tempi supplementari....Continua a leggere

Porto-Roma - Manolas durissimo contro l’arbitro : “è una vergogna” : Sconfitta per la Roma nella gara di ritorno valida per gli ottavi di Champions League, beffa nel finale per la squadra di Di Francesco contro il Porto, qualificazione ai quarti del club portoghese. Nel mirino l’arbitro Cakir che ha assegnato un rigore ai padroni di casa, c’è la trattenuta di Florenzi ma anche un fuorigioco non rilevato dall’arbitro. Nel finale il direttore di gara non ha visionato al Var un contatto da ...

Roma eliminata dal Porto - 3-1 ai supplementari : E' un rigore al 117' minuto a spezzare i sogni di Champions della Roma. La squadra di Eusebio Di Francesco viene eliminata dal Porto nella gara di ritorno degli ottavi di finale togliendo anche l'ultimo possibile obiettivo stagionale della squadra. Dominata dal Porto per buona metà del primo tempo, che trova il vantaggio al 26' con Taquigno, la Roma ritrova equilibrio e riesce a trovare il pareggio al 37' con il suo capitano Daniele De ...

Porto-Roma 3-1 : un rigore di Telles al 116’ decide la sfida Giallorossi fuori dall’Europa : I 4 gol subiti dai giallorossi tra andata e ritorno sono le ultime perle di una collana nera. Portoghesi ai quarti dopo il 2-1 dell’andata. E ora Di Francesco è a rischio esonero

Champions - la Roma crolla contro il Porto ai supplementari : giallorossi eliminati : La Roma saluta la Champions League, il Porto vola ai quarti di finale. Allo stadio Do Dragao, i giallorossi escono sconfitti per 3-1 dopo i tempi supplementari al termine di una gara emozionante e in cui è successo di tutto. Tempi regolamentari che si chiudono per 2-1, stesso risultato dell'andata,

Champions League Porto-Roma 3-1 dts - il tabellino : OPORTO - Il Porto supera la Roma ai supplementari per 3-1. Nel primo tempo regolamentare, vantaggio portoghese con Tiquinho Soares , i giallorossi pareggiano con De Rossi su calcio di rigore, ...

Porto-Roma 3-1 - giallorossi eliminati : ANSA, - ROMA, 6 MAR - Il Porto ha battuto la Roma 3-1 dopo i tempi supplementari nel ritorno degli ottavi di Champions. In virtù del risultato dell'andata, 2-1 per la Roma,, i lusitani sono promossi ...