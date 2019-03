Porto-Roma | Ennio Morricone contro i dirigenti | “Vanno cacciati via tutti”

Porto-Roma - day after Var : spunta un altro rigore per un fallo di Casillas su Dzeko : Un errore chiaro ed evidente, l'altro no. La spiegazione del diverso trattamento dei due episodi da rigore nel finale di Porto-Roma è tanto semplice quanto disarmante. I Var si preparano e analizzano ...

Porto-Roma - Donadoni : 'Nessuno mi ha chiamato e non farei traghettatore' : Donadoni esce allo scoperto. E parla. Pretattica? E' sincero? Per ora, nega . 'Sono onorato di essere accostato alla Roma ma, contrariamente a quanto leggo dagli Stati Uniti, non ho avuto nessun ...

Roma - Monchi conferma il faccia a faccia coi tifosi all’aeroPorto : i dettagli : Alcuni tifosi della Roma nella serata di ieri hanno avuto un acceso confronto con il ds del club Monchi, il quale oggi ha chiarito l’accaduto “Ho letto che le mie parole sono state riportate in modo inesatto. È vero che c’è stato un momento di nervosismo, a causa della grande delusione che proviamo tutti. Me ne scuso con tutti i tifosi e in particolare con quelli presenti all’aereoporto in quel momento. Forza Roma!” Il ds ...

Roma - dopo il ko col Porto scontro tra Monchi e i tifosi : 'Siete meglio voi - vi prendo uno a uno' : Un incrocio pericoloso quello tra la squadra e i tifosi di ritorno dalla trasferta. Teatro l'aereoPorto di OPorto , poche ore prima dell'imbarco della Roma dopo la sconfitta di ieri sera. Alcune ...

Il Papa ai preti di Roma : Porto il dolore degli scandali che sono su tutti i giornali del mondo : 'È evidente che il vero significato di ciò che sta accadendo è da cercare nello spirito del male, nel nemico che agisce con la pretesa di essere padrone del mondo', ha detto il Papa secondo quanto ...

Champions League - Porto-Roma non sfonda in Tv : Ascolti Porto Roma Champions League – Serata amara per la Roma in Champions League. La formazione giallorossa è stata sconfitta dal porto con il risultato di 3-1 – maturato al termine dei tempi supplementari –, un punteggio che ha portato all’eliminazione della squadra di Eusebio Di Francesco dalla Champions League. Un risultato deludente considerata la […] L'articolo Champions League, Porto-Roma non sfonda in Tv è stato realizzato ...

Ascolti tv - quasi 5 milioni per l’incontro di Champions Porto – Roma : Sfiora i 5 milioni di telespettatori (4.821.000) la partita di ritorno degli ottavi di finale Porto-Roma di Champions League su Rai1, con uno share del 20.4%, e stravince la gara degli Ascolti nel prime time del 6 marzo. In particolare il primo tempo del match ha registrato 5.094.000 (share 19.5%) e il secondo è stato visto da 4.706.000 (share 19.5%), mentre i tempi supplementari hanno segnato 4.611.000 (share 23.3%). Ascolti tv prime time Su ...

Porto-Roma - Malagò non le manda a dire : “Calcio italiano penalizzato” : Gara con non poche polemiche quella di ieri sera tra Porto e Roma. Manca la concessione del rigore per fallo su Schick allo scadere. Oltre Manolas, Perotti e Pallotta, a criticare la scelta di Cakir è anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò. A far discutere, il motivo per cui il direttore di gara non sia andato a visionare l’episodio al Var: “Non sono io che devo dare giudizi o sentenze – le sue parole – ma mi ...

Porto-Roma - tifoso Portoghese provoca Totti urlando : 'Forza Lazio'. VIDEO : Oltre al danno anche la beffa per Francesco Totti . La serata del Do Dragao - terminata con la cocente eliminazione della Roma ai tempi supplementari per mano del Porto agli ottavi di finale di ...

La moviola di Porto-Roma - Cesari : "Schick - era rigore netto. Al calcio non servono arbitri come Cakir" : Graziano Cesari commenta in esclusiva per Sportmediaset.it il mancato rigore concesso a Patrik Schick nel finale di OPorto-Roma : "Errore assurdo, incredibile e inammissibile di Cakir, lo sgambetta al ...

Champions - Porto-Roma 3-1. Top & flop : argine De Rossi - Karsdrop annaspa : Un capitano che argina un assedio in quella che potrebbe essere la sua ultima ribalta internazionale, un difensore in difficoltà: ecco i top & flop della notte buia della Roma battuta dal Porto ai ...

Porto-Roma - Pallotta contro l'arbitro : «Derubati come l'anno scorso». Di Francesco : il futuro è in bilico : Eusebio Di Francesco è talmente infuriato con l?arbitro Cakir che non si è presentato in sala stampa e davanti alle tv a parlare del match perso contro il Porto e che ha sancito...

Ascolti TV | Mercoledì 6 marzo 2019. Porto-Roma 20.4% - Benvenuti al Sud 12.8% - La Porta Rossa 10.4% : Porto-Roma - Daniele De Rossi (da Twitter) Su Rai1 l’incontro di Champions League Porto-Roma ha conquistato 4.821.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.923.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 La Porta Rossa 2 ha interessato 2.463.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian ha catturato l’attenzione di 1.225.000 spettatori ...

Moviola Porto-Roma - disastro Cakir : sui rigori sbaglia tutto! : Partita pessima per il turco Cüneyt Çak?r , assicuratore di Istanbul, 42 anni ed una lunga esperienza alle spalle, ma sempre nefasta per i colori italiani, la Juve in finale a Berlino lo ...