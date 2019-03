Ponte Genova | oltre una decina di nuovi indagati per il disastro

Crollo Ponte Genova : nuovi indagati tra Autostrade e Spea : nuovi indagati per il Crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato lo scorso 14 agosto causando la morte di 43 persone. Gli uomini del primo gruppo della guardia di finanza stanno notificando in queste ore i nuovi avvisi di garanzia. Gli indagati, tra Spea e Autostrade, sono piu’ di una decina. L'articolo Crollo Ponte Genova: nuovi indagati tra Autostrade e Spea sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Genova - stop abbattimento pila 8 : 17.03 stop all'abbattimento della pila 8 del Ponte Morandi previsto sabato,in attesa di altre analisi su presenza di amianto La sospensione è stata decisa dalla Commissione esplosivi che si è tenuta in Prefettura a Genova. Coppe,titolare della Siag,la ditta incaricata di far esplodere le parti del Ponte che non si possono smontare,ha detto:"Devono essere perfezionate le analisi" sulla presenza di amianto nella struttura."Tracce in quantità ...

Genova - Ponte Morandi : probabile presenza di amianto nella struttura - “la priorità è la salute dei cittadini” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci parlando della demolizione della pila 8 prevista per sabato 9 marzo ha dichiarato: “Se dovesse essere riscontrata presenza di amianto oltre i valori consentiti sul cantiere di Ponte Morandi e dovessimo stoppare i lavori di demolizione con esplosivo, abbiamo un piano B e anche un piano C per portare avanti lo smantellamento“. La prefettura, nel corso dell’ultima ...

Genova : a terra la terza trave del Ponte Morandi : Operazione riuscita in anticipo per necessità a causa del maltempo che sta per arrivare sulla Liguria

Genova - Toti : “Smontata terza trave del Ponte Morandi - avanti così” : “Anche la terza trave del Ponte Morandi è stata smontata questa notte, in anticipo sui tempi previsti. Il prossimo passo sarà la demolizione della pila 8. avanti così, passo dopo passo, verso il nuovo viadotto e il futuro di Genova“: lo ha scritto su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti. L'articolo Genova, Toti: “Smontata terza trave del Ponte Morandi, avanti così” sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Genova - a terra la terza trave : 10.07 Anche la terza trave dell'ex viadotto Morandi ha toccato terra, in anticipo di 12 ore rispetto al cronoprogramma. E' successo la notte scorsa e la trave ha toccato il suolo poco dopo mezzanotte. L'operazione di calo della trave tampone, iniziata alle 18 di ieri, è stata anticipata a causa delle previsioni meteo che annunciano pioggia e vento per oggi.

Genova - Ponte Morandi : 3ª trave a terra in anticipo di 12 ore : Si è concluso nella notte lo smontaggio della trave tampone numero 6 del Ponte Morandi, in anticipo di 12 ore rispetto al programma. L’Associazione temporanea di imprese dei demolitori – Omini, Fagioli, Ipe Progetti e Ireos – in considerazione della situazione meteo (vento forte con pioggia) aveva anticipato il taglio con la fune diamantata alle 13:10 di ieri. L’operazione di calo della trave tampone, iniziata nel ...

Genova - Ponte Morandi : al via il taglio del terzo impalcato : Sono iniziate a Genova le operazioni di taglio della terza trave gerber sulla parte ovest del Ponte Morandi. Domani verranno azionati gli strand jack, che portano a terra la trave di quasi 900 tonnellate di peso. La pila 8, salvo imprevisti, dovrebbe essere abbattuta con gli esplosivi sabato prossimo: domani è in programma l’ultima riunione della Commissione esplosivi in prefettura a Genova per l’esame degli ultimi dettagli e il via ...

Ponte Genova - problemi sul tracciato mettono a rischio la ricostruzione : Come mai il sindaco-commissario Bucci ha detto che «si lavorerà per portare il progetto di ricostruzione del viadotto sul Polcevera all’approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici»?. In realtà questo non sarebbe un passaggio obbligato. E allora perché si è arrivati a farlo? Per almeno tre tipi di problemi. Eccoli...

Genova «bloccata» dal Ponte Morandi : Ciò nonostante l'economia genovese ha interrotto, nel secondo semestre 2018, il trend positivo registrato nei tre semestri precedenti. E la battuta...

Genova - il nuovo Ponte prende forma : Fincantieri vara il primo prototipo | : La riproduzione, a grandezza naturale, servirà ad eseguire i test per la costruzione del viadotto. L’architetto Piano ha assistito alle fasi della realizzazione

