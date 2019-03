Più privacy e nuovi servizi su Facebook | ecco cosa vuole fare Zuckerberg

Show in piazza e poi chiedono Più privacy : Fermate i social, voglio scendere. Siamo arrivati alla frutta, la deriva inarrestabile di un fenomeno fuori controllo che ci frastorna di cretinate, superfluo allo stato puro, se non insulti e auguri di morte a chi ci sta vagamente antipatico.Neanche il tribunale del buon senso riuscirebbe a dirimere l'ultimo contenzioso che spacca l'opinione pubblica, lo scontro a distanza tra la ragazza che si proclama "buonista e puttana" pur di non essere ...