Piazza Affari | movimento negativo per Aeffe

Piaggio - crollano le quotazioni a Piazza Affari : Si muove in profondo rosso la big delle due ruote , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,93% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza ...

Biesse - quotazioni in picchiata a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che passa di mano in perdita del 2,74%. L'andamento di Biesse nella settimana, rispetto al FTSE ...

Piazza Affari : andamento sostenuto per Acea : Seduta positiva per la multiutility capitolina , che avanza bene dell'1,86%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acea evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Neosperience : Pressione su Neosperience , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,52%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Bio on - quotazioni in picchiata a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità , che passa di mano in perdita del 4,34%. L'andamento di Bio on nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva ...

Piazza Affari : scambi in positivo per Cerved Group : Seduta positiva per Cerved Group , che avanza bene dell'1,81%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cerved Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...

ERG - crollano le quotazioni a Piazza Affari : Si muove in profondo rosso la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,72% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo ...

Borse lente prima di Bce e incertezza Usa-Cina. A Piazza Affari va forte Tim : Yen stabile La Borsa di Tokyo ha chiuso per la terza volta consecutiva in negativo, preoccupata delle conseguenze del conflitto commerciale tra Cina e Usa e della salute dell'economia mondiale. A ...

Piazza Affari sorprenderà ancora? I titoli da scegliere ora : Tutto questo nonostante sullo sfondo rimangano presenti sia i rischi politici presenti in alcuni Paesi, ma sopratutto le incertezze legate all'economia del nostro Paese, come sottolineato poche ore ...

Piazza Affari tonica grazie alla Bce : Avanzano gli indici di Piazza Affari con il Ftse Mib +0,65% a 20.851 punti e All Share +0,68% a 22,938. Bene il settore bancario, che guarda con fiducia alla riunione della Bce e al probabile lancio ...

Timido rialzo per Piazza Affari : Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia attorno alla parità. A Wall Street, l' S&P-500 prosegue le contrattazioni in Timido calo. L' Euro / Dollaro USA ...

Ocse taglia il Pil italiano ma Piazza Affari è la Borsa migliore : L'economia italiana dovrebbe tornare a crescere dello 0,5% nel 2020 a fronte di una stima di +0,9% precedente. Sempre riguardo al quadro domestico, l'indicatore anticipatore ha segnato a febbraio un'...

Vola a Piazza Affari ASTM : Brillante rialzo per il gestore autostradale , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,38%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ASTM ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Cerved Group : Protagonista Cerved Group , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,53%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...