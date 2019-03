Petra | al via a Genova le riprese della nuova serie con Paola Cortellesi

WTA Dubai – Petra Kvitova avanza come un treno : Kuzmova spazzata via in due set : Petra Kvitova stacca il pass per la semifinale del WTA di Dubai: la tennista ceca si è imposta in 2 set vinti con il punteggio di 4-6 / 0-6 Bastano 1 ora e 3 minuti a Petra Kvitova per staccare il pass per la semifinale del WTA di Dubai. La tennista ceca, attualmente numero 4 del ranking mondiale femminile e seconda forza del seeding del torneo, si è imposta in due set sulla slovacca Viktoria Kuzmova (numero 46 WTA). Kvitova ha vinto i due ...

Via Petrarca - serata 'fuorilegge' : sequestro nella villa per ricevimenti : Gli Agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Chiaia durante il fine settimana hanno effettuato controlli presso numerosi locali della Movida napoletana. Le attività concentrate sulla collina di ...

Voragine in via Petrarca - altezza bar Serpentone : senso unico alternato - deviati i bus : Questa mattina si aperta una Voragine in via Francesco Petrarca a Napoli, all'altezza del bar Serpentone. Al momento non è stata chiusa la strada, ma si procede in senso alternato. La linea del bus ...