Perugia | il Festival dei bambini e della Terra!

Perugia - 13^ edizione del Festival Internazionale del Giornalismo dal 3 al 7 aprile : Si terrà dal 3 al 7 aprile 2019 a Perugia, la 5 giorni dedicata al Festival Internazionale del Giornalismo, che quest'anno giunge alla tredicesima edizione e che si presenta come preziosa occasione di incontro durante la quale si intavolerà una discussione incentrata su alcuni temi che interessano da vicino la società odierna: disinformazione, intelligenza artificiale, start-up, tecnologie innovative e il ruolo, cambiamento climatico, ...

Festival del Giornalismo di Perugia - 300 eventi in programma dal 3 al 7 aprile. Tra gli ospiti Peter Gomez e Marco Travaglio : Dalla Trattativa Stato-mafia alle migrazioni, dalla corruzione alle battaglie femministe, passando per i conflitti che insanguinano il pianeta e il ruolo centrale dell’informazione nella democrazia. Ma anche i cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale e il ruolo delle tecnologie. Sono solo alcuni dei tanti temi che verranno affrontati al Festival del Giornalismo di Perugia, in programma dal 3 al 7 aprile nel centro storico ...

