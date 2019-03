Pericolo antenne 5G | meno rischi per la salute rispetto al 4G

optimaitalia

(Di giovedì 7 marzo 2019)I cittadini sono molti preoccupati circa lasità delle5G sulla: lo stato di ansia è fondato, oppure non ci si dovrebbe allarmare più di tanto? Stando ad un articolo pubblicato su 'Repubblica', l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) ci ha tenuto a tranquillizzare gli utenti: in una recente audizione tenutasi alla Camera, si è chiarito che le nuove5G, date le proprie caratteristiche strutturali, costituiscono uno ancora più pallidoalle2G, 3G e 4G.In sede di audizione c'era stato un certo parapiglia al momento dell'illustrazione di un paio di studi (quello condotto dall'istituto Ramazzini ed un secondo, condotto dal Nation Toxicology Program), in cui si è dimostrato che l'aumento della percentuale di morte per tumore da parte di alcuni ratti, esposti ad onde elettromagnetiche su frequenze 2G e 3G. Come riportato dallo stesso ...

