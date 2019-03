huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Uno dei romanzi della letteratura ispanoamericana più conosciuti al mondo diventerà una serie targata Netflix. I diritti didi, a cinquedalla morte dell'autore Gabriel García Márquez, sono stati acquistati dal colosso dell'entertainment in streaming. Una notizia che ha rallegrato gli amanti del "realismo magico" marqueziano, proprio nei giorni in cui lo scrittore Premio Nobel avrebbe spento novantadue candeline.Arriva la trasposizione filmica delle vicende secolari della famiglia Buendía, descritte dall'arrivo del fondatore José Arcadio nella mitica regione di Macondo fino alla nascita dell'ultimo discendente, quell'Aureliano con la coda di porco che segna il tramonto della dinastia e della città. Ma cos'èdi? E cosa rappresenta per letteratura contemporanea e per i lettori?Opera ...

HuffPostItalia : Perché 'Cent'anni di solitudine' ci insegna che non è tardi per una nuova utopia - FranzOrru : Garcia Marquez e Calvino, i miei preferiti, grandissimi, da rileggere perché sempre attuali, anche in opere minori… - cvmbertrash : faranno una serie anche su cent'anni di solitudine, speriamo non sarà una cagata pazzesca perché é un libro troppo… -