Per le slot faceva prostituire figlia

Una 52enne è stata arrestata a Milano dai carabinieri, per i maltrattamenti verso le 2 figlie, Per la minore, maltrattamenti quotidiani e l'obbligo dopo la scuola di fare tutte le faccende di casa. Quando la ragazzina, 12enne, ha chiesto a un'insegnante se fosse reato prostituirsi, sono scattate le indagini. E' emerso che la sorella maggiore doveva appunto prostituirsi nei night nel centro di Milano, consegnando poi i soldi alla madre,che giocava alle.(Di giovedì 7 marzo 2019)

MediasetTgcom24 : Per recuperare i soldi da giocare alle slot ha costretto la figlia a prostituirsi - SkyTG24 : Milano, madre fa prostituire la figlia per avere i soldi per le slot - Corriere : Milano, madre costringe la figlia a prostituirsi per giocare alle slot: arrestata -