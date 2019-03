Pedofilia | cardinale Barbarin condannato in Francia

Pedofilia - il cardinale Pell - condannato - viene difeso dai conservatori : E questo è anche spiegabile: l'ecclesiastico australiano, pur essendo stato insignito di un importante incarico in Vaticano con papa Francesco, cioè la prefettura della segreteria per l'Economia, ...

Cardinale Pell e Pedofilia - l'avvocato minimizza : 'Il bambino non partecipava attivamente' : Continuano a far discutere le vicende legate alla pedofilia che gravitano attorno ad uomini appartenenti al mondo religioso. Nelle ultime settimane ad essere salito agli onori delle cronache è stato il Cardinale George Pell. Le accuse che pendevano nei suoi confronti riguarderebbero presunti abusi che, a livello temporale, sarebbero collocabili nell'anno 1996. A subirli due tredicenni. Il Cardinale è stato condannato in primo grafo ed ora si ...

Pedofilia e cardinale Pell - se la Chiesa rischia il crollo definitivo : L’ennesimo scossone al soglio che fu di San Pietro si chiama George Pell. È un cardinale. O meglio, fino a pochi giorni fa era il numero 3 della Santa Chiesa. Altro, robusto, anziano. L’ex ministro dell’Economia del Vaticano, di quella carica istituita nel 2014, è stato condannato in Australia per abusi sessuali su due tredicenni, due coristi violentati nel 1996 tra i locali della Cattedrale di San Patrizio, a Melbourne. La vicenda risale all’11 ...

Pedofilia : il cardinale Pell è stato giudicato colpevole da una corte australiana : Nei giorni scorsi, dopo la notizia della condanna per Pedofilia, il cardinale australiano George Pell è stato ufficialmente destituito dall’incarico di prefetto della Segreteria per l’Economia della Santa Sede. Ne ha dato notizia con un tweet Alessandro Gisotti, portavoce della Santa Sede. ...Continua a leggere

Pedofilia - il cardinale George Pell in carcere. Revocata la libertà su cauzione : ... direttore ad interim della sala stampa della Santa Sede, con un tweet ieri sera ha scritto: "Posso confermare che George Pell non è più il prefetto della Segreteria per l'Economia".

