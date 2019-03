Passionsspiele | lo spettacolo patrimonio Unesco che puoi vedere solo una volta ogni sei ...

vanityfair

(Di giovedì 7 marzo 2019) PassionspielePassionspielePassionspielePassionspielePassionspielePassionspielePassionspielePassionspielePassionspieleUnoche da quattrocento anni va in scenasei, e mette in scena la Passione di Cristo, con protagonisti seicento attori che sono i cittadini di un paese di 1450 persone. Ecco idi Erl, piccola cittadina del Kufsteinerland, nel Tirolo austriaco: una vera opera d’arte, si tratta della rappresentazione teatrale più antica in lingua tedesca, che per la sua unicità è stata inserita dall’tra i patrimoni immateriali dell’Umanità.LA TRADIZIONE Quest’anno le rappresentazioni saranno dal 26 maggio al 5 ottobre 2019: in tutto 32 esibizioni (tutti i sabati e le domeniche dalle ore 13 alle 16), come sempre nel Passionsspielhaus. Un teatro di design in mezzo ai boschi che può ospitare 1500 persone, è stato costruito 60 anni fa proprio per ...

