Paradisi fiscali Ue | Oxfam denuncia | 35 miliardi tolti a Roma | Parigi | Madrid

Paradisi fiscali - la Svizzera non è inclusa nella lista nera del riciclaggio dell’Ue : La Svizzera non è nella lista nera dei Paesi ad alto rischio di riciclaggio dell’Unione europea. L’elenco è stato presentato a Strasburgo dalla commissaria europea per la giustizia Vera Jourova. La lista elenca gli Stati terzi che secondo Bruxelles non hanno una legislazione sufficientemente severa in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Sono 23 i Paesi a rischio secondo l’Ue: Afghanistan, Samoa americane, ...

Mafia - Scarpinato : “I Paradisi fiscali dei clan sono in Europa. I soldi dei boss ci fanno rimanere nel patto di stabilità” : I paradisi fiscali delle mafie? Oggi sono in Europa. Lo sostiene il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, intervenendo a un incontro sulle infiltrazioni delle mafie nell’impresa legale in corso all’auditorium Rai di Palermo. “Nei Paesi europei è stato confiscato l’1 percento del fatturato globale delle mafie, praticamente il rischio di confisca è prossimo allo zero, eppure i più grandi paradisi fiscali sono in ...

Paradisi fiscali - ma in Italia : ecco i Comuni che non fanno pagare le tasse. Su Fq Millennium in edicola : Anche l’Italia ha i suoi Paradisi fiscali. Se per esempio abitate ad Asuni (Oristano), le probabilità che vi becchino a evadere i tributi comunali e vi costringano a pagarli è prossima allo zero. Il Comune, infatti, riscuote appena il 5,77% del dovuto, poco più di duemila euro sugli oltre 38 mila che potrebbe incassare. Il tributo sui rifiuti e servizi non produce neppure un centesimo di gettito e le casse si reggono sui versamenti della ...

I Paradisi fiscali per pensionati. Non solo Portogallo : anche Cipro - Marocco e qualche sorpresa : Oltre al Portogallo, gli altri Paesi con tasse light e costo della vita più contenuto. Attenzione ai controlli e alle convenzioni. Secondo i dati Inps, le pensioni pagate all’estero nel 2018 costano oltre un miliardo di euro e sono state erogate a circa 400mila persone in 160 Paesi, con vitalizi record a chi si è trasferito a Cipro e negli Emirati Arabi...

Parisi contro Cuccarini - post al vetriolo : «Paradisi fiscali? Io pago le tasse in Usa.. ora lo sai» : Continua la polemica a distanza fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Stavolta è l'americana ad attaccare, tramite un tweet e un comunicato ufficiale rivolto alla collega italiana, che...

Cuccarini le canta a Heather : "Parla dai Paradisi fiscali..." : Lorella Cuccarini 'vola con quanto fiato ha in gola' fino a Hong Kong per rispondere alla nemica mai amatissima Heather Parisi. Sulla sua pagina Facebook, la conduttrice e attrice ha replicato al ...

LORELLA CUCCARINI : 'MILIONI DI ITALIANI MI VOLEVANO NUDA'/ Replica alla Parisi : 'Twitta da Paradisi fiscali!' : Dopo le polemiche per i commenti su fatti politici, LORELLA CUCCARINI ha ripercorso la sua carriera e ha parlato delle polemiche sui matrimoni gay.

Lorella Cuccarini risponde a Heather Parisi : «Twitta da Paradisi fiscali». Poi accuse al marito : Continua la lotta a distanza tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi, dopo il tweet di ieri di quest'ultima in cui prendeva in giro la Cuccarini per la sua svolta sovranista. Sui suoi profili social , ...

Bomba Lorella Cuccarini - la replica a Heather Parisi : "Twitta da Paradisi fiscali" : La ballerina risponde su Twitter alla collega (e storica rivale) Heather Parisi, che ieri aveva commentato con disappunto le...