Paola Cortellesi protagonista di Petra nuova serie Sky diretta da Maria Sole Tognazzi

Petra - al via a Genova le riprese della nuova serie con Paola Cortellesi : Dal personaggio spagnolo a quello italiano grazie alla sempre brava Paola Cortellesi che diventa Petra Delicato, ossia quella Petra Delicado inventata dalla celebre scrittrice spagnola Alice Gimenez Bartlett conosciuta anche da noi grazie ai libri della Sellerio. Le riprese della nuova serie targata Sky con Cattleya e Bartlebyfilm sono iniziate a Genova e vedono alla regia Maria Sole Tognazzi. Dopo il capoluogo ligure la produzione si sposterà ...

Iniziate le riprese di Petra - nuova produzione originale Sky con Paola Cortellesi : Hanno preso il via a Genova le riprese del nuovo progetto originale Skyprodotto da Cattleya - parte di ITV Studios - in associazione con Bartlebyfilm, Petra, quattro storie gialle al femminile ispirate alla detective di Barcellona più famosa al mondo, personaggio creato alla metà degli anni 90’ dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett, apparso per la prima volta in Spagna nel romanzo “Riti di...

Programmi TV di stasera - mercoledì 6 marzo 2019. Su Canale 5 Antonio Albanese e Paola Cortellesi in «Mamma o Papà?» : Mamma o Papà? - Antonio Albanese e Paola Cortellesi Rai1, ore 20.35: Champions League Porto-Roma All’Estadio do Dragao, la casa del Porto, la Roma riparte dal 2-1 firmato da Zaniolo venti giorni fa all’Olimpico, ed è proprio la presenza del giovanissimo talento giallorosso a dare fiducia ad Eusebio Di Francesco, che in difesa ritroverà Manolas, anche lui out nel derby, e in attacco si affiderà al solito Dzeko, bomber di coppa. La ...

Scusate se esisto - la commedia con Paola Cortellesi e Raoul Bova trama cast e curiosità : Il ritorno in patria di un cervello in fuga e la difficoltà tutta italiana di trovare, per una donna, un impiego di livello sono al centro di Scusate se esisto, il film di Riccardo Milani in onda venerdì 22 febbraio alle 21,20 su Rai3. Nel cast della pellicola, ispirata alla storia vera dell’architetto italiano Guendalina Salimei, Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Marco Bocci. Scusate se esisto trailer Scusate se esisto ...

Paola Cortellesi : "Non sarò a Sanremo 2019 come ospite" : Paola Cortellesi sarà al Festival di Sanremo come quarta componente del Quartetto Cetra? NO. La smentita arriva dalla viva voce della showgirl che all'AdnKronos - che aveva lanciato l'indiscrezione - dice:"Avrei avuto molto piacere di raggiungere i miei amici sul palco di Sanremo. Già qualche mese fa, quando il mio amico Claudio Baglioni mi aveva invitato a far parte della sua squadra, per impegni già presi, a malincuore, ho dovuto ...

Festival di Sanremo 2019 - Paola Cortellesi non ci sarà : «Ho declinato la proposta» : Festival di , Paola Cortellesi non ci sarà . 'Avrei avuto molto piacere di raggiungere i miei amici sul palco di Sanremo. Già qualche mese fa, quando il mio amico Claudio Baglioni mi aveva invitato a ...

Paola Cortellesi : la scelta sulla partecipazione a Sanremo. La decisione : Paola Cortellesi scioglie le riserve sulla partecipazione al Festival di Sanremo. La decisione Il Festival di Sanremo 2019 si avvicina e la kermesse canora più famosa e importante d’Italia, giunta alla 69esima edizione, si sta configurando quasi completamente. Nei giorni scorsi si è parlato molto di una possible partecipazione di Paola Cortellesi. Claudio Baglioni e […] L'articolo Paola Cortellesi: la scelta sulla partecipazione a ...

Festival di Sanremo 2019 - Paola Cortellesi e Pio & Amedeo ospiti all'Ariston : Paola Cortellesi e Pio & Amedeo saranno al Festival di Sanremo 2019 . Questo il succo di un' anticipazione dell'AdnKronos. L'attrice e il duo dovrebbero far parte degli ospiti che si metteranno in ...

Festival di Sanremo 2019 - Paola Cortellesi e Pio & Amedeo ospiti all'Ariston : Paola Cortellesi e Pio & Amedeo saranno al Festival di Sanremo 2019 . Questo il succo di un' anticipazione dell'AdnKronos. L'attrice e il duo dovrebbero far parte degli ospiti che si metteranno in ...

La Befana vien di notte : recensione del primo “cinecarbone” con Paola Cortellesi e Stefano Fresi : Arriva nelle sale “La Befana vien di notte” il primo “cinecarbone” con Paola Cortellesi e Stefano Fresi, scritto da Nicola Guaglianone. Paola è una maestra di scuola elementare. Tiene a cuore ognuno dei suoi alunni e ha, su di sé, una maledizione che porta cons e da tantissimi anni. Sono proprio i suoi studenti, un bel giorno, in seguito alla scomparsa della loro maestra, ad organizzare una spedizione per andare a cercarla. In un viaggio si ...

Le location de 'La befana vien di notte' con Paola Cortellesi : ...un'offerta per volare nell'estate 2019 con lo sconto Luxury La crociera più paradisiaca del mondo Idee di Viaggio Le più belle terme di montagna dove andare d'inverno Info utili Attraversare il mondo,...