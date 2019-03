Panini Comics porta Conan | Beastars e Paradise Kiss a Cartoomics

La vita di Caravaggio raccontata da Milo Manara : Panini Comics pubblica il secondo volume : È appena arrivato nelle librerie e nelle fumetterie di tutta Italia il secondo attesissimo capitolo dell’opera a fumetti di Milo Manara ispirata alla vita e all'arte di Caravaggio . pubblica to da Panini Comics , " Caravaggio – La Grazia" racconta con uno stile inconfondibile gli ultimi quattro anni di vita dell’artista, dalla fuga da Roma fino alla morte a Porto Ercole.Continua a leggere

Panini Comics presenta le novità per Cartoomics 2019 : Panini Comics ha ufficialmente confermato la propria presenza alla ventiseiesima edizione di Cartoomics, la manifestazione che si terrà a Milano dall’8 al 10 Marzo, tra le più importanti fiere italiane. Presso l’Area Editori potrete trovare tutti i marchi che compongono l’ampio catalogo della casa editrice. Scopriamo insieme le varie novità! Per l’etichetta Marvel Italia, Cartoomics lancerà in esclusiva la nuova collana su Conan il Barbaro; a ...