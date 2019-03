Pallanuoto | Final Eight Coppa Italia Bari 2019 | Pro Recco favoritissima | chi tra Brescia

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Proerano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione,ospiterà da domani ladelladi: domenica 10 marzo il trofeo nazionale verrà assegnato nella città pugliese.Analizzando il tabellone possiamo vedere come la Proabbia la strada spianata verso ale: ai quarti, domani alle ore 15.00, sfida al Posillipo, che rievoca brutti ricordi ai liguri per la sconfitta a tavolino in campionato ma, pur essendo la quarta forza del campionato i campani non possono impensierire i campioni d’e vincitori del trofeo in 12 delle ultime 13 edizioni.I liguri in semie troveranno la vincente di Napoli-Ortigia, unico quarto die veramente aperto seppur con i siracusani favoriti, ma comunque finisca ...

