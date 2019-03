Pagelle Porto-Roma 3-1 | Champions League | non basta De Rossi Ingenuità di Florenzi

Porto-Roma 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/39 Foto LaPresse ...

Roma-Porto - le Pagelle : Dzeko vola - El Shaarawy corre tanto : Dzeko, che meraviglia. Zaniolo, wow. Manolas, una sola distrazione, ma fatale. MIRANTE 6 Il gol di Lopez gli rovina la serata. FLORENZI 6,5 Pochi scatti in avanti e molta attenzione dietro. Deve ...

Le Pagelle giallorosse di Roma-Porto : Zaniolo da otto - Dzeko trascinatore : La Roma ha vinto per 2-1 il match contro il Porto valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un successo sofferto quello della squadra di Di Francesco, che si giocherà tutto nella sfida del ritorno. La partita è stata molto equilibrata, specie il primo tempo, con la Roma comunque vicina al vantaggio con Dzeko, che ha colpito un palo. Nella ripresa la Roma ha sbloccato il punteggio con Zaniolo, che ben servito ancora da Dzeko ...

LIVE Pagelle Roma-Porto 2-1 - ottavi di finale Champions League 2019 : Zaniolo è inarrestabile - giallorossi in bella serata : Roma riaccende i riflettori in giallorosso dello Stadio Olimpico: gli uomini di Eusebio Di Francesco affrontano il Porto di Sergio Conceiçao nella gara d’andata degli ottavi di finale dell’edizione 2018-2019 di Champions League. Di seguito le Pagelle LIVE dell’incontro di questa sera. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Roma-Porto ROMA Mirante, 6: Spettatore nelle prime battute, effettua la prima parata dopo quasi mezz’ora, ...

Roma-Porto in diretta : le formazioni - le azioni - voti e Pagelle dei protagonisti : Ancora c'è qualche nodo da sciogliere e sapremo solo poco prima del match quali saranno le decisioni di Eusebio Di Francesco. In Roma-Porto potremmo vedere Mirante confermato tra i pali, visto che Olsen non è al meglio. A destra l'acciaccato dell'ultim'ora Karsdorp dovrebbe lasciare il posto a Florenzi. A centrocampo c'è da capire se De Rossi sarà della sfida. Probabilmente il capitano sarà in campo, affiancato da Cristante e da uno tra ...