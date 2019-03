Oroscopo | classifica fortuna e lavoro nel mese di aprile | svolta epocale per Toro e Leone

Oroscopo sull'amore - classifica di aprile : Pesci sul podio - gelosie per la Vergine : Nel mese di aprile 2019 troviamo Saturno e Plutone in Capricorno. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Urano in Toro e Marte in Gemelli. Il Sole si sposterà dll'Ariete al Toro giorno 20. Mercurio, dapprima in Pesci, cambierà segno il 17 posizionandosi nei gradi dell'Ariete. Venere 'Pescina' cambierà segno il 21 andando in Ariete. Nodo lunare in Cancro. Di seguito la classifica del mese di aprile sulle faccende amorose dal segno più favorito ...

Oroscopo di domani martedì 5 marzo con classifica : cinque stelle al Toro - Leone a un bivio : L'Oroscopo di domani 5 marzo 2019 svela previsioni abbastanza interessanti circa l'andamento del prossimo martedì. Ad essere oggetto di studio da parte nostra, i sei segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco: dunque, occhi puntati sui magnifici Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Secondo quanto emerso nell'osservare il cielo astrale del momento, L'Astrologia senz'altro mette in primo piano Toro e Cancro, designati al "top" ...

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 di questo mese : pagelle - Ariete 1° in classifica : L'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 marzo 2019 è di nuovo pronto a porre in risalto l'astrologia applicata ai prossimi sette giorni in calendario. Alla ribalta le previsioni zodiacali riguardanti la prima settimana del mese appena iniziato. Come al solito in questo frangente confronteremo i soli sei segni appartenenti alla prima tranche dello zodiaco, valutandoli uno per uno attraverso voti e classifiche e stelline giornaliere: quale sarà il ...

L'Oroscopo di domani 27 febbraio con classifica : Cancro segno top - cinque stelle al Toro : L'oroscopo di domani 27 febbraio 2019 mette sotto torchio il cielo astrale del prossimo mercoledì cercando appigli sicuri su cui poggiare le odierne previsioni. A questo punto la domanda è: cosa riserveranno le effemeridi quotidiane in questa parte della settimana? Partiamo subito a dare conto di come saranno le stelle mettendo prima di tutto in chiaro l'amore e il lavoro riguardo la giornata in oggetto. Prima di dare avvio alle previsioni ...

Oroscopo classifica marzo : amore a gonfie vele per gli Acquario : Nel terzo mese dell'anno, troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Nettuno e Mercurio in Pesci e Giove in Sagittario. Venere danzerà tra il Capricorno ed i Pesci. Urano inizialmente retrogrado in Ariete farà il suo rientro al moto diretto giorno 6 nel Toro. Marte nel segno del Toro. Nodo Lunare sarà nel Cancro tra la dodicesima e l'undicesima casa. Sul podio 1° posto Toro: marzo garantisce cambiamenti tutt'altro che negativi per i nativi. ...

Oroscopo Paolo Fox - classifica/ Mezzogiorno in Famiglia : Toro super energici : Oroscopo di Paolo Fox, classifica a Mezzogiorno in Famiglia: Toro al top, sempre più energici, Capricorno ambiziosi e gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 : Le previsioni astrali dell’astrologo più seguito dagli italiani annunciate in diretta nel consueto spazio del programma di...

Oroscopo prossima settimana : classifica - Cancro 'voto 9' - Toro giù : L'Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 è di nuovo alla portata di voi lettori, ansiosi o semplicemente curiosi di sapere quali saranno, tra le sette, le giornate migliori. Le previsioni zodiacali rilasciate nell'articolo di oggi, come sempre, sono pronte a fare un elenco mirato valutando con stelline da cinque a due le giornate da lunedì fino a domenica. Il periodo temporale sotto analisi in questa sede interessa la fine di ...

Oroscopo del giorno 19 febbraio con classifica : martedì perfetto per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno 19 febbraio 2019 annuncia l'arrivo della Luna nel segno della Vergine. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle il secondo giorno della settimana? A tal proposito pronte da consultare, le previsioni astrali sull'amore e sul lavoro riguardanti la seconda tranche dello zodiaco. Dunque sotto analisi da parte dell'Astrologia esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ebbene, in questo ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 18 al 24 febbraio 2019 : Le previsioni astrali dell’astrologo più seguito dagli italiani annunciate in diretta nel consueto spazio del programma di...

Oroscopo Paolo Fox - classifica 17-22 febbraio/ Il Sagittario può decidere - ma... : Oroscopo di Paolo Fox e classifica della settimana segno per segno: il Capricorno può realizzare i propri desideri. Da DiPiù Tv.

Oroscopo del 14 febbraio con classifica : San Valentino top per Capricorno e Acquario : L'Oroscopo del 14 febbraio 2019, giorno di San Valentino dedicato alla Festa degli innamorati, è finalmente arrivato. Si prospetta dunque un giovedì "effervescente", senz'altro carico di novità e buone chance offerte direttamente dall'Astrologia. Questo nuovo giorno, giro di boa di metà settimana, è il target di oggi per quanto concerne le previsioni zodiacali interessanti i settori della vita legati all'amore e al lavoro. A tal proposito, ...

Oroscopo del 14 febbraio con classifica : S.Valentino top per Capricorno e Acquario : L'Oroscopo del 14 febbraio 2019, giorno di San Valentino dedicato alla Festa degli innamorati, è finalmente arrivato. Si prospetta dunque un giovedì "effervescente", senz'altro carico di novità e buone chance offerte direttamente dall'Astrologia. Questo nuovo giorno, giro di boa di metà settimana, è il target di oggi per quanto concerne le previsioni zodiacali interessanti i settori della vita legati all'amore e al lavoro. A tal proposito, ...

Oroscopo di domani 12 febbraio con classifica : fase interessante per torelli e gemellini : L'Oroscopo di domani 12 febbraio è ben disposto a calare le cosiddette "carte in tavola", parlando ovviamente di previsioni zodiacali. Nel mirino dell'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco, i settori del quotidiano legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. Ad essere valutati in questa sede, i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco: trattasi, per essere precisi, di Ariete, Toro, ...