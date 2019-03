On Air | Roma addio Champions | clamoroso Manchester

Motocross - GP Argentina MXGP 2019 : Romain Febvre si impone nella Qualifying race - Antonio CAiroli out per un problema tecnico : Giornata di esordio in quel di Neuquen (Argentina) per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Motocross. nella classe MXGP è stato il francese Romain Febvre su Yamaha ad imporsi nella Qualifying race con 4″306 di vantaggio sul belga Julien Lieber (Kawasaki) e con 6″356 sull’altro belga Jeremy Van Horebeek (Honda). Una corsa dalle mille emozioni, con lo sloveno Tim Gajser (Honda) nel ruolo di leader lungamente ma poi protagonista ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : i favoriti. Herlings e Tony CAiroli si giocano l’iride - ma occhio a Tim Gajser ed a Romain Febvre : Terra, sabbia, fango: questi sono gli elementi con i quali i centauri del Motocross debbono convivere per prepararsi alla stagione 2019 che sta per cominciare. Dal 3 marzo, in Argentina, non si potrà più scherzare perché vi saranno punti in palio e ogni minimo errore potrà far pendere la bilancia in favore dell’uno o dell’altro. Un campionato molto intenso quello che ci apprestiamo a vivere, composto da 20 appuntamenti e in cui ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : i favoriti. Herlings e Tony CAiroli si giocano l’iride - ma occhio a Tim Gajser ed a Romain Febvre : Terra, sabbia, fango: questi sono gli elementi con i quali i centauri del Motocross debbono convivere per prepararsi alla stagione 2019 che sta per cominciare. Dal 3 marzo, in Argentina, non si potrà più scherzare perché vi saranno punti in palio e ogni minimo errore potrà far pendere la bilancia in favore dell’uno o dell’altro. Un campionato molto intenso quello che ci apprestiamo a vivere, composto da 20 appuntamenti e in cui ...

Cathay Pacific - debutta l'Airbus A350-1000 da Roma Fiumicino il 1 giugno : Novità per Cathay Pacific e "Aeroporti di Roma". Dal 1 giugno 2019 il principale scalo aereo della capitale d'Italia vedrà protagonista per "la prima volta" l'Airbus A350-1000 diretto non stop a Hong ...

Dal 7 marzo tornando i Motodays a Roma - con Carl Fogarty e Tony CAiroli : Come ogni anno, infine, non mancheranno le gli spettacoli di stuntman e freestyler nelle aree esterne della Fiera Roma. Il biglietto intero giornaliero per l'accesso ai Motodays, acquistabile in ...

#RomadicebastaAirifiuti : "Se entro fine mese non vengono nominati i vertici Ama riempiremo il Campidoglio" : "Se entro fine mese non verranno nominati i dirigenti Ama riempiremo il Campidoglio. Roma si riprenda l'azienda". Con queste parole Natale Di Cola della Cgil conclude il suo intervento al Palladium per #Romadicebastaairifiuti, la giornata di incontri promossa da Tutti per Roma. L'iniziativa si era aperta con le parole di Valeria Grilli, una dei membri dell'associazione di cittadini, che riassumeva: "È difficile fare un dibattito senza ...

AldAir : 'Roma poco ambiziosa - il Porto è più forte' : ROMA - Chissà cosa darebbe Eusebio Di Francesco per avere uno come Aldair nella Roma attuale. L'ex difensore è sempre molto affezionato ai colori giallorossi ma in un'intervista al sito Portoghese '...

Crisi Roma-Parigi - Air France si sfila dal salvataggio Alitalia : Air France-Klm si sfila dal salvataggio di Alitalia. La mossa di Parigi ha gelato chi sta negoziando l’alleanza tra Ferrovie dello Stato e un partner industriale per dare un futuro alla sofferente compagnia italiana. La decisioneè dovuta a motivi politico-istituzionali in seguito al richiamo a Parigi dell’ambasciatore a Roma...

Tensione Roma-Parigi - toni sempre aspri e dialogo in salita. Si congela accordo Air France-Alitalia : Cade nel vuoto l'invito al dialogo del vicepremier Salvini al suo omologo francese Castaner. 'Non mi faccio convocare da nessuno' la risposta del politico transalpino. Si sfila l'Ue che parla di '...

Le ritorsioni tra Roma e Parigi : Air France verso lo stop a trattativa per Alitalia e no ai migranti Sea Watch. Salvini : 'Ridateci i 15 ... : L'Eliseo, dopo il richiamo dell'ambasciatore a Roma, fa dietrofront sull'accoglienza dei senegalesi sbarcati a Catania la settimana scorsa. La ministra Loiseau: 'La ricreazione è finita'. Di Maio: '...

Crisi Roma-Parigi - Air France si sfila dal salvataggio Alitalia : Air France-Klm si sfila dal salvataggio di Alitalia. La mossa di Parigi ha gelato chi sta negoziando l’alleanza tra Ferrovie dello Stato e un partner industriale per dare un futuro alla sofferente compagnia italiana. La decisioneè dovuta a motivi politico-istituzionali in seguito al richiamo a Parigi dell’ambasciatore a Roma...

Parigi-Roma ai ferri corti. E Air-France si sfila dal salvataggio Alitalia : Le tensioni politiche tra Italia e Francia avrebbero portato Air France a sfilarsi dal salvataggio di Alitalia. A scriverlo è il 'Sole 24 Ore', che parla di 'motivi politico-istituzionali' confermati ...

Alitalia - "Air France si chiama fuori dopo scontro Roma-Parigi" : Air France avrebbe deciso di sfilarsi dalla partita per il salvataggio di Alitalia : una decisione "dovuta a motivi politico-istituzionali", riferiscono al Sole 24 Ore "fonti autorevoli", dopo la ...

Roma - Qatar Airways apre le porte dello stadio Olimpico per un tour experience : Come i club importanti d'Europa. Visita guidata, necessariamente sponsorizzata. Lo sponsor è impiortante, è della Roma. L'iniziativa ingolosisce i tifosi, che voglio esplorare il mondo dell'Olimpico, ...