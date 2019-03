“Odio il cellulare di mia mamma” | il tema del bambino che fa riflettere e che tutti

dilei

(Di giovedì 7 marzo 2019) C’era una volta undella Louisiana che, in unscolastico sulle innovazioni tecnologiche, scrisse:i telefoni, perché i miei genitori ci passano tutto il giorno. Odio lo smartphone di mia mamma e vorrei che non lo avesse mai comprato”.E’ accaduto in America ma poteva tranquillamente essere una storia italiana. L’85% di noi sceglie di guardare il telefono come prima azione della mattina, viviamo costantemente connessi, spiamo gli altri, condividiamo vite-vetrina e continuiamo ad aggiornare i nostri device per averli più belli, più nuovi, più veloci. Ci stiamo isolando senza rendercene conto, abbiamo la possibilità di raggiungere una persona in Alaska grazie a pochi clic ma a stento salutiamo il vicino di casa, siamo sempre con la testa bassa verso lo schermo, non guardiamo mai davanti a noi. Ogni 180 secondi veniamo interrotti nella nostra vita quotidiana a causa di ...

RobertoDonno : 'Odio il cellulare della mia mamma' - Il tema di un bambino di 7 anni che fa riflettere e che ogni genitore dovrebb…