Nutella lancia i suoi nuovi biscotti ripieni ma saranno disponibili solo in Francia

(Di giovedì 7 marzo 2019) Un biscotto di frolla con un cuore ripieno di. Un sogno che diventa realtà. Ferrero ha annunciato infatti l’arrivo deiBiscuits, deisnack dall’esterno croccante e dall’interno cremoso, realizzati con la crema spalmabile alle nocciole più famosa al mondo. La cattiva notizia però, è chein, almeno nel periodo iniziale. Una scelta dettata da ragioni di mercato dell’azienda piemontese, che intanto punta tutto sull’effetto sorpresa.Questiinfatti ancora non sono in commercio ma si possono assaggiarein alcuni punti di Parigi, come ad esempio la stazione Saint-Lazare, dove Ferrero ha organizzato degli spazi dedicati all’assaggio. Il lancio ufficiale sarà tra due mesi e poi sarà online anche una piattaforma dove gli utenti potranno segnalare i negozi dove sono riusciti a trovare i tanto ambiti ...

