Nuovo volto per la pista di atletica | continuano i lavori per il restyling del manto

Protesta latte in Sardegna - Nuovo assalto armato a volto coperto : autocisterna in fiamme : Un nuovo assalto armato ad un'autocisterna del latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme....

Il Nuovo volto del PD : Zingaretti segretario : Il 3 marzo si sono svolte le primarie del Pd per scegliere il nuovo segretario del partito. Gli iscritti hanno potuto votare dalle 8:00 alle 20:00, nei gazebo allestiti per l'occasione o nelle sezioni cittadine. Alla chiusura delle urne era già chiaro quale sarebbe stato il risultato. Vincitori e vinti: Il trionfo di Zingaretti Il vincitore è Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio e fratello del celebre attore italiano, Luca ...

Milano corre e prepara il Nuovo volto di Piazza Cordusio : Fino a qualche anno fa era il cuore degli affari della Milano della finanza e del boom dell'economia dei servizi. è a partire dagli anni '80 che ha iniziato a perdere smalto, con gli uffici che si ...

Astronomia : il Nuovo volto di Caronte - il satellite naturale più grande di Plutone : Una volta era un confuso agglomerato di pixel, oggi ha l’aspetto di una dettagliata mappa geologica, con tanto di montagne e pianure ben visibili: è il ritratto di Caronte, il satellite principale di Plutone, che grazie a un nuovo studio guidato dal Southwest Research Institute statunitense adesso può essere ammirato in tutto il suo splendore. La mappa, realizzata grazie alle immagini raccolte nel 2015 dalla sonda New Horizons durante lo ...

Agromafie : il Nuovo volto delle organizzazioni criminali : Quello delle Agromafie sembra essere la punta di una piramide di potere costruita dalle organizzazioni mafiose negli ultimi vent’anni. Controllo territoriale, esplosioni, omicidi, una volta simboli della lotta mafiosa contro lo Stato, ora lasciano spazio al silenzio. La mafia di oggi sembra assente ma diverse ragioni portano a credere che questa sia solo una finta scomparsa che nasconde un’evoluzione raffinata di queste organizzazioni criminali, ...

Dua Lipa è il Nuovo volto di Pepe Jeans : Dua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonNegli ultimi due anni, una delle nuove artiste pop ad aver conquistato la scena internazionale è Dua Lipa, cantante anglo-albanese che, a soli 23 anni, non solo si è fatta un nome nel mondo della musica, ma è ...

Uva : semplificazione e consulenza - Nuovo volto dei commercialisti : Milano, 22 feb., askanews, - Il lavoro dei commercialisti sta cambiando profondamente. La consulenza contabile e fiscale stanno perdendo rilievo a seguito delle profonde modifiche normative. La ...

Shawn Mendes : il Nuovo volto dell'underwear di Calvin Klein : Il suo fisico statuario non passa di certo inosservato, e infatti quella in biancheria intima non è la prima esperienza di Shawn nel mondo della moda : lo scorso anno ha sfilato sulla passerella per ...

Mahmood volto Nuovo dell'Italia : «Vinco con il mio Marocco pop» : Mamma di Orosei, Sardegna, e papà egiziano a cui è dedicato lo sfogo di «Soldi», la canzone regina del Sanremo 2019, amara, hip hop ma non troppo, trap ma con...

Clizia Fornasier e Attilio Fontana genitori bis - è nato Mercuzio : «Non esiste la seconda volta - esiste un volto Nuovo» : esiste una voce diversa che si libera nel mondo e lo sguardo di un padre che si innamora di un figlio non appena lo incontra... E io ti guardo attraverso quello sguardo, in quello specchio che piange ...

MotoGp - Marc Marquez è il Nuovo volto di DAZN in Spagna : “spero di poter aiutare a far crescere la piattaforma” : Una scelta strategica quella di DAZN che in Spagna si è aggiudicata i diritti esclusivi a trasmettere fino al 2021 le gare di MotoGp, Moto2, Moto3 e MotoE, a partire dalle prove libere Sarà Marc Marquez il nuovo volto di DAZN in Spagna. La piattaforma di streaming, prossima al debutto, ha scelto infatti il pilota catalano e cinque volte campione del mondo di MotoGp come brand ambassador fino al 2021. AFP/LaPresse Una scelta strategica ...

Jacob Whitesides - volto Nuovo e sensuale per Viktor & Rolf : ... caratteristica innata del nostro dna', hanno spiegato i due stilisti, che promettono di stupire con un profumo ispirato al mondo digitale e che vuole esplorare la dimensione olfattiva che si ...

Suits 8 riparte da grandi cambiamenti e un volto Nuovo ma senza Meghan Markle : Louis farà tremare tutti? : Dopo ben quattro mesi di pausa, Suits 8 riparte con la seconda parte della stagione, quella che per molti è quasi un reboot con protagonista assoluto Louis. Toccherà a lui assumere il ruolo di leadership nella serie dopo la rivoluzione della prima parte di stagione dando il via ad un vero e proprio terremoto nelle dinamiche della serie di USA Network. grandi cambiamenti e un volto nuovo, saranno questi i punti di partenza della seconda parte ...

Ryan Reynolds sarà il Nuovo volto di un profumo iconico : Lanciato nel 2004, il profumo che rientra tra i 10 più venduti al mondo, rappresenta la moderna incarnazione della capacità di affermazione personale di un uomo che padroneggia con naturalezza l'arte ...