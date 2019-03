Nicola Zingaretti | moglie | diploma e fratello La carriera del segretario Pd

Nicola Zingaretti segretario PD non inizia bene - incassato il primo No per le europee : Nicola Zingaretti parte con il piede sbagliato, arriva subito il primo NO Nicola Zingaretti ha dovuto capire molto presto che per attirare possibili alleati non basta non essere Matteo Renzi. Il nuovo segretario del Pd ha provato ad accelerare le pratiche per la formazione della lista di candidati alle prossime europee. A lui piaceva l’idea di Carlo Calenda di rimettere … Continue reading Nicola Zingaretti segretario PD non inizia ...

Vittorio Feltri - ecco il massimo che potrà fare uno come Nicola Zingaretti : I giornaloni importanti e conformistici esultano per la elezione di Zingaretti a capo del Pd, ma nessuno, a parte forse qualche laziale, sa chi sia costui. È un buon amministratore, questo è sicuro. Tuttavia un conto è dirigere una regione, un altro è resuscitare un partito in avanzato stato di deco

Nicola Zingaretti al lavoro per le europee : in agenda Timmermans - Bonino e Pizzarotti. Sulla sua strada il 'nodo Macron' : Le elezioni europee di maggio sono in cima agli impegni di Nicola Zingaretti, neo-segretario Pd, indicato domenica scorsa con le primarie e in attesa della elezione ufficiale il 17 marzo all'assemblea nazionale dei Dem. Il tempo stringe e allora il governatore del Lazio continua a riempire l'agenda di incontri: domani pomeriggio a Roma vedrà il socialista Frans Timmermans, candidato del Pse alla presidenza della Commissione ...

Nicola Zingaretti - il segretario del Pd incassa il primo no : Emma Bonino lo scarica da subito : Nicola Zingaretti ha dovuto capire molto presto che per attirare possibili alleati non basta non essere Matteo Renzi. Il nuovo segretario del Pd ha provato ad accelerare le pratiche per la formazione della lista di candidati alle prossime Europee. A lui piaceva l'idea di Carlo Calenda di rimettere i

Nicola Zingaretti - usato sicuro per il Pd : non solo Luigi Zanda - torna anche Paolo Gentiloni : anche nel secondo giorno da segretario, Nicola Zingaretti si tiene lontano dal Nazereno. Va ad Anagni, alla Saxa Gres, una fabbrica che rischiava di perdere più di 300 posti di lavoro e, grazie a una riconversione industriale in chiave green, si è rimessa in piedi. «Questa è l' Italia che ci piace»,

Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd : Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd Dopo le Primarie di domenica scorsa – 3 marzo 2019 – Nicola Zingaretti è diventato il nuovo segretario del Partito Democratico. Zingaretti dal 2013 è governatore della regione Lazio. Nicola Zingaretti: Quanto guadagna un presidente di regione A fine 2012, la Conferenza delle regione ha disposto un tetto massimo di 13.800 lordi – comprensivi di indennità e spese ...

Nicola Zingaretti si prende il PD - ecco il nuovo segretario : Zingaretti il nuovo segretario del PD, Matteo Renzi: "Basta fuoco amico" Nicola Zingaretti è, con percentuali che – a scrutinio ancora in corso – superano il 60% dei consensi, il nuovo segretario del Partito democratico. I dati ufficiali delle primarie, celebrate oggi in 7 mila seggi, tra gazebo e circoli, in tutta Italia, ci saranno …

Nicola Zingaretti - il nuovo segretario cancella Renzi dal Pd : "Non lo votavo neanche quando era potente" : I primi attacchi di Nicola Zingaretti da segretario Pd sono tutti contro il sovranismo e Matteo Salvini, così da recuperare il prima possibile quegli elettori che fino a oggi non sentivano neanche un mormorio da parte dei dem. Da Zingaretti arriva almeno una posizione chiara e netta, tanto contro i

Paola De Micheli - la vice di Nicola Zingaretti nel Pd : quando con Maria Elena Boschi... : Nel Pd si stanno rimescolando le carte dopo l'elezione di Nicola Zingaretti a segretario. Il ruolo di vice con ogni probabilità sarà assegnato a Paola De Micheli, che è stata l'organizzatrice della campagna elettorale "Piazza Grande". Lei e il governatore del Lazio hanno legato durante la ricostruzi

Nicola Zingaretti ha scelto il tesoriere : Luigi Zanda : La prima, delicata, casella è stata occupata. Il nuovo tesoriere del Pd sarà Luigi Zanda. C'è stato il colloquio e l'ex capogruppo ha già accettato l'incarico. Con una battuta felice: "È un incarico immaginario. Perché per fare il tesoriere ci vuole il tesoro, mentre qui il tesoro non c'è".La situazione dei conti del Pd è davvero catastrofica. Tanto per dirne una. L'assemblea di ...

Nicola Zingaretti - ecco chi si schiera col nuovo segretario : la prova - il Pd non vincerà mai : Tutti i radical chic che con la gestione Matteo Renzi avevano abbandonato il Pd, ora con l'elezione di Nicola Zingaretti sono tornati a casa. Il che probabilmente ci fa già pensare che sarà l'ennesimo flop della sinistra. "Glielo dico io, che sono uno di quelli che c'è sempre stato e ci sarà sempre,

20 affermazioni di Nicola Zingaretti da tenere a mente : ... Repubblica, 4, 'Del residuo fiscale non se ne parla' altrimenti 'si distrugge l'Italia', La Stampa, Questa #Lega di #Salvini sta affondando il nord e l'economia italiana. Il #sovranismo è un ...

20 affermazioni di Nicola Zingaretti da tenere a mente : L'economia da rilanciare, il lavoro, alleanze ed equilibri da trovare dentro e fuori il partito, le diseguaglianze sociali e la povertà da combattere, e poi l'Europa da rivedere e a cui proporsi alle elezioni di maggio. Sono molti i dossier sui quali Nicola Zingaretti dovrà lavorare nei prossimi mesi. Ecco il nuovo segretario nazionale del Pd, ritratto in 20 recenti affermazioni. Dichiarazioni di intenti e di posizione su alcune questioni ...