Nella saga dei Clifton di Jeffrey Archer 70 anni di storia sono un bene di famiglia

Tuffi - World Series 2019 : dominio assoluto della Cina Nella prima tappa di Sagamihara : La Cina ha recitato il ruolo della dominatrice assoluta nella prima tappa delle World Series a Sagamihara. Dieci gare e altrettante vittorie per la squadra cinese, che ha confermato le aspettative della vigilia. Una supremazia schiacciante sia nelle prove individuali sia in quelle di sincro, anche se in alcune gare il resto del mondo ha provato ad impensierire la super potenza asiatica. La gara sicuramente più bella è stata quella della ...

Tuffi - World Series Sagamihara 2019 : la Cina domina nell’ultima giornata di gare. Punteggi stellari Nella gara maschile dalla piattaforma : Ultima giornata di gare nella seconda tappa delle World Series di Tuffi. Nell’impianto di Sagamihara (Giappone) sono andate in scena le finali dal trampolino 3 metri (femminile), dalla piattaforma (maschile) e del sincro misto dai 3 metri. nella prima specialità la Cina l’ha fatta da padrona con Punteggi considerevoli. La campionessa olimpica di Rio 2016 Shi Tingmao si è imposta con lo score di 382.05, prevalendo nei confronti della ...

Tuffi - World Series Sagamihara 2019 : dominio cinese Nella seconda giornata : Dopo aver dominato la prima giornata, la Cina si ripete anche nel sabato della prima tappa delle World Serie 2019 in Giappone a Sagamihara. Tre gare oggi e tre vittorie da parte dello squadrone cinese. Si comincia dalla prova individuale dei 3 metri maschili con la doppietta realizzata da Xie Siyi (548.80) e Cao Yuan (529.40). Solo i due cinesi sono riusciti a superare il muro dei 500, visto che al terzo posto ha chiuso il britannico Jack ...

Tuffi - World Series 2019 : poker cinese Nella prima giornata a Sagamihara : Si sono aperte ufficialmente le World Series 2019. La prima delle cinque tappe in programma si disputa in Giappone nella città di Sagamihara. Oggi si sono svolte già quattro finali, tutte dedicate alle prove del sincro dai 3 metri e della piattaforma. Come da pronostico è stato un dominio cinese, che realizzato un fantastico poker, vincendo ben quattro medaglia d’oro. nella prova femminile dal trampolino la coppia formata da Shi Tingmao e ...

Peter Sagan non ha dubbi : “Nella vita è certo solo che dobbiamo morire - ci sono cose più importanti del ciclismo” : Peter Sagan si sente più tranquillo e meno ‘obbligato’ a dimostrare il suo valore: lo slovacco convinto che nella vita esistano cose più importanti del ciclismo Dopo tre titoli iridati, sei maglie verdi conquistate al Tour de France e le oltre cento vittorie complessive ottenute in carriera, Peter Sagan sente di avere meno pressione su di se. Il leader della Bora-Hansgrohe, intervistato da ‘Ciclismo a Fondo’, ha ...

Vuelta a San Juan 2019 : Fernando Gaviria ancora a segno! Battuto Peter Sagan in volata Nella quarta tappa : Grande volata nella quarta tappa della Vuelta a San Juan 2019 con Fernando Gaviria che batte Peter Sagan e bissa il successo della prima frazione. Il colombiano della UAE-Team Emirates conferma il grande feeling con la corsa argentina e con un altro sprint perfetto riesce a superare anche il tre volte campione del mondo. Completa il podio Álvaro José Hodeg, mentre in classifica generale resta leader Julian Alaphilippe. tappa caratterizzata da ...

Ciclismo : in Argentina bis di Alaphilippe Nella terza tappa - Evenepoel davanti a Sagan : Julian Alaphilippe è già in forma scintillante. Il francese della Deceuninck Quickstep ha bissato il successo ottenuto nella seconda tappa della Vuelta San Juan andando a vincere anche la frazione numero tre, la cronometro di Pocito. È stata una crono molto particolare, con un percorso di soli 12 km e corsa con le biciclette tradizionali anziché con quelle che si usano solitamente nelle prove contro il tempo. In un contesto con tanti campioni ma ...

Tour Down Under : Viviani all’attacco - prima vittoria di Sagan Nella terza tappa : È arrivata sul traguardo di Uraidla, dove aveva già vinto un anno fa, la prima vittoria stagionale di Peter Sagan. Il tre volte iridato ha firmato così la terza tappa del Tour Down Under che ha curiosamente riproposto gli stessi corridori sul podio rispetto alla frazione conclusa sullo stesso arrivo nella scorsa edizione, Impey e Sanchez. La corsa si è risolta con uno sprint tra una cinquantina di corridori selezionati da un percorso ricco di ...

Tour Down Under 2019 : Patrick Bevin trionfa davanti a Ewan e Sagan Nella volata della seconda tappa. Settimo posto per Elia Viviani : Il neozelandese Patrick Bevin (CCC) conquista in volata la seconda tappa del Santos Tour Down Under 2019. Il 27enne nato a Taupo, laureatosi campione nazionale a cronometro ad inizio gennaio, ha preceduto sul traguardo l’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) e lo slovacco Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Primo successo in carriera in una corsa World Tour per il corridore della formazione polacca, protagonista della fuga nella giornata di ...