Nel trailer di Skam Italia 3 su TIMVision luci e ombre su Eleonora | anticipazioni sulla

Tolkien : un nuovo trailer del film che racconta la giovinezza del creatore del Signore degli ANelli : In casa Fox, invece, stanno probabilmente sperando che Tolkien ottenga risultati migliori dell'altro film che lo Studio hollywoodiano ha dedicato a uno scrittore inglese famoso in tutto il mondo, l' ...

Good Omens - una parata di star Nel trailer della serie tratta da Neil Gaiman : ... interpretati da Michael Sheen , Masters of Sex , e David Tennant , Doctor Who ,, i quali, seppur tutt'altro che in sintonia, dovranno collaborare per evitare la fine del mondo. L'unico modo per ...

Cast stellare Nel trailer di Good Omens con David Tennant e Michael Sheen (video) : la serie in arrivo anche in Italia? : Amazon Prime Video ha pubblicato il primo trailer di Good Omens, la miniserie basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, conosciuto in Italia col titolo di "Buona Apocalisse a tutti!". Nel lungo video introduttivo, accompagnato dalla musica "Under pressure" dei Queen, conosciamo i protagonisti interpretati da David Tennant (Doctor Who) e Michael Sheen (Masters of Sex) , ovvero il demone Crowley e l'angelo Aziraphale insieme a una ...

'Tolkien' - Nicholas Hoult è lo scrittore britannico Nel nuovo trailer del film biografico : A vestire i panni del giovane autore inglese è l'attore Nicholas Hoult , reduce dal successo di pubblico e critica de La favorita e in arrivo nelle sale di tutto il mondo , sempre a maggio, con il ...

Nel nuovo trailer di Devil May Cry 5 possiamo vedere alcune sequenze riprodotte in live action : Capcom ha condiviso un nuovo peculiare trailer del suo attesissimo Devil May Cry 5. Come riporta Gematsu, il filmato riproduce in live action alcune delle sequenze cinematiche che abbiamo avuto modo di vedere in occasione dell'E3 2018, e anche nella scorsa edizione del Tokyo Game Show.Il nuovo trailer è dunque interpretato da veri e propri attori, intenti a ripercorrere le principali sequenze che hanno presentato Devil May Cry 5 al grande ...

L'ultimo trailer di Devil May Cry 5 è un tuffo Nella storia : Se volete fare un tuffo nella storia e nel mondo di Devil May Cry 5, il nuovo video trailer condiviso da Capcom su YouTube fa decisamente al caso vostro.Come riporta Dualshockers, sono passati undici anni tra Devil May Cry 4 e Devil May Cry 5, per cui è ragionevole supporre che qualche fan della saga sia un po' arrugginito sulla trama del gioco. Ebbene niente paura, ci pensa Capcom a rinfercarci la memoria con questo interessante trailer ...

Hellboy sempre più violento Nel nuovo trailer red band : Che il nuovo film del demone rosso sarebbe stato molto più cupo e violento dei precedenti firmati da Guillermo del Toro, si sapeva già, ma è il nuovo trailer di Hellboy a confermarlo. Il video, pubblicato in versione red band (oltre a quella più «leggera», cioè green band) dimostra ampiamente il senso del divieto ai minori non accompagnati (almeno, negli Stati Uniti) con cui uscirà il film, nelle sale ...

The Sinking City - l'ultimo trailer ci immerge Nel mondo oscuro di Charles Reed : Bigben Interactive ha da poco pubblicato un nuovo trailer di The Sinking City , il misterioso progetto a tinte horror lovecraftiane sviluppato da Frogwares . Il filmato, piuttosto esteso e ...

A Plague Tale : Innocence si mostra Nel trailer dedicato alla storia : A Plague Tale: Innocence è il nuovissimo titolo dei ragazzi di Asobo Studio, che con il loro expertise nel settore dello sviluppo dei videogiochi stanno creando un'emozionante storia di avventura e legame fraterno, ambientato in uno dei momenti più bui della storia dell'uomo. Con il nuovo Story trailer potete dare uno sguardo alla struggente storia della giovane Amicia e suo fratello Hugo, in fuga dalla Peste Nera, da orde di ratti, ...

Johnny Cage combatte in Mortal Kombat 11 : sangue - combo e violenza Nel nuovo trailer : Gli appassionati di picchiaduro ad incontri guardano già al 23 aprile come ad un giorno caldissimo. Si tratta infatti della data di uscita di Mortal Kombat 11, nuova evoluzione della saga tutta Fatality ed emoglobina, attesa su personal computer e console di ultima generazione. Una saga leggendaria, che vuole - e deve! - tornare nell'attuale generazione del gaming mettendo sul piatto una buona dose di novità. Senza snaturare i capi saldi che ne ...

Mewtwo e molti altri Pokémon Nel nuovo trailer del film Detective Pikachu : Warner Bros. Pictures ha pubblicato un nuovo trailer per l'imminente film dei Pokemon live-action Detective Pikachu, riporta Dualshockers. Il video fornisce qualche dettaglio in più sulla storia del film, ma ci sono anche molti Pokemon. Alcuni dei nuovi che possono essere visti in questo trailer includono Machamp, Ludicolo, Snorlax, Golurk, Loudred, Gengar, Blastoise, Cubone, Flareon, Aipom e molti altri ancora. Probabilmente l'aspetto più ...

L'Uomo Nell'Alto Castello - il trailer dell'ultima stagione con sorprese : L'Uomo nell'Alto Castello arriva al suo epilogo e il trailer di Amazon Prime Video ci prepara a ciò che vedremo. La serie tv basata sul racconto di Philip K. Dick , La svastica sul sole, che racconta ...

L'avventura ha inizio Nel nuovo trailer italiano di Pokémon - Detective Pikachu : ... nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu, il volto iconico del fenomeno globale Pokémon, uno dei marchi di intrattenimento multigenerazionale più popolari al mondo ed ...

Zombies are coming Nel nuovo trailer di World War Z : Saber Interactive, in partnership con Focus Home Interactive, ha oggi pubblicato un nuovo trailer di gameplay di World War Z, il gioco ispirato al film d'azione di Paramount Pictures. Ecco il comunicato ufficiale:Il trailer "Zombies Are coming" offre uno sguardo approfondito alle orde di zombie, giusto in tempo per celebrare l'apertura dei pre-order fisici e digitali. Sviluppato con il dinamico Swarm Engine di Saber, World War Z scatena ...