NBA | risultati della notte | Hayward ancora decisivo | LaVine condanna Philadelphia

NBA 2019 - i risultati della notte (7 marzo) : quarta vittoria consecutiva per San Antonio! Denver complica il cammino dei Lakers : Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla quarta vittoria consecutiva. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago. Salgono a quattro le vittorie consecutive dei ...

Risultati NBA – LeBron meglio di Jordan nonostante il ko dei Lakers : quarta vittoria di fila per gli Spurs - bene Bulls e Uthan Jazz : LeBron meglio di Jordan nella classifica punti all-time, ma i Lakers perdono anche contro i Nuggets: ko anche Pelicans e Knicks Nella notte italiana 10 sono stati i match che hanno dato spettacolo sui parquet oltreoceano. Tra questi la sfida che ha visto protagonista LeBron James. nonostante il team gialloviola stia attraversando un periodo ‘no’ (escono sconfitti anche contro i Nuggets), i 31 punti segnati durante la partita ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 marzo) : quarta vittoria consecutiva per San Antonio! Denver complica il cammino dei Lakers : Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla quarta vittoria consecutiva. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago. Salgono a quattro le vittorie consecutive dei ...

Risultati NBA del 6 marzo : sorpresa Boston contro Golden State - perde ancora Oklahoma : La sorpresa della notte del 6 marzo arriva da Oakland, dove i Celtics costruiscono una vittoria esterna per più di 30 punti proprio contro i campioni in carica Nba, i Golden State Warriors. Un record, perché il team allenato da Steve Kerr non era mai stato sconfitto così pesantemente in questa stagione. Non hanno da temere troppo i Warriors, perché anche le altre squadre ai vertici della classifica dell'ovest si sono fermate: Portland e ...

NBA - i risultati della notte : Houston passa a Toronto - perdono OKC e Portland : Toronto Raptors-Houston Rockets 95-107 Tutto è bene quel che finisce bene. Almeno per i Rockets, partiti alla grande contro Toronto in trasferta, volati anche sul +22 dopo un quarto d'ora abbondante ...

Risultati NBA – I Celtics asfaltano Golden State grazie ad un mostruoso Hayward - Harden stende Toronto : ok Phila e Indiana : I Celtics asfaltano i Warriors grazie ad una splendida prestazione di Hayward, c’è gloria anche per Houston che supera Toronto in trasferta. Sorridono Indiana e Philadelphia, mentre Memphis e Minnesota vanno ko Clamorosa sconfitta di Golden State, che prosegue nel suo momento negativo incassando il terzo ko nelle ultime quatto partite giocate. Alla Oracle Arena è un dominio di Boston, che si impone con il punteggio di 95-128 grazie ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 marzo) : Celtics a valanga su Golden State - Rockets battono Raptors - Blazers e Thunder battuti : Sei partite si sono giocate in questa notte di NBA, che ha visto maturare diverse prestazioni individuali di primo livello e almeno tre risultati inaspettati, se non altro guardando al bilancio vittorie-sconfitte nell’arco della stagione. Va detto che la lotta playoff ormai in pieno svolgimento rende sempre meno occasionali alcuni ribaltoni. Nel match principale della notte, i Boston Celtics travolgono nel loro domicilio i Golden State ...

NBA - risultati 5 marzo : Gallinari batte LeBron James - ai Clippers il derby di Los Angeles : Porta sorprese la notte Nba del 5 marzo. Oltre alla vittoria dei Clippers sui Lakers nel confronto di Los Angeles, vi era una sfida decisiva a San Antonio dove i texani ospitavano i Nuggets, secondi nella Western Conference e già con la testa ai playoff. I Bucks, primi assoluti, fermati dai Suns, ultimi assoluti: l'Nba è anche questo. Gallinari batte LeBron James: Clippers - Lakers 113 - 105 I riflettori erano puntati sul derby di Los Angeles ...

NBA risultati - Belinelli e Spurs di nuovo grandi. Phoenix sorprende Milwaukee : SAN ANTONIO-DENVER 104-103 Gli Spurs riprendono a correre dopo la disastrosa 'Rodeo Trip', chiusa con un record di 1/7, e conquistano contro i Nuggets il loro terzo successo consecutivo al termine di ...

NBA - risultati della notte : Phoenix sorprende Milwaukee - che duello Wade-Carter : Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 114-105 L'ultima partita di una lunga trasferta può sempre regalare sorprese. Lo hanno scoperto a loro spese i Milwaukee Bucks, che pur forti del miglior record della NBA ...

Risultati NBA – Gallinari allontana il sogno playoff dei Lakers : ai Clippers il derby di Los Angeles : E’ un super Gallinari quello che nella notte ha trascinato i suoi Clippers alla vittoria contro i Lakers di LeBron James nel derby di Los Angeles: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Sempre meno sono le partite che separano le squadre di NBA dai playoff. Lo spettacolo dunque è assicurato, tra giocate mozzafiato, sorprese e delusioni. Tante le sfide andate in scena nella notte italiana e i Risultati di alcune di queste ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 marzo) : Gallinari vince il derby - vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver : Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per ...

Risultati NBA 4 marzo : Harden batte Irving - Gallinari trascina i Clippers verso i playoff : Sempre più serrata al corsa verso i playoff in questa fase finale del campionato Nba. Le 7 partite giocate nella notte tornano a ridiscutere le classifiche sia nella Western Conference che nella Eastern Conference. Harden ancora al top: Boston Celtics-Houston Rockets 104-115 Si giocava a Boston il confronto tra due big della lega come James Harden e Kyrie Irving. 'The Beard' ha avuto la meglio guidando i Rockets alla vittoria esterna contro i ...

NBA - risultati : Westbrook re a Memphis. Detroit si rilancia contro Toronto : Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 99-95 if, utag_data.switchAdv2017 == false - - typeof, utag_data.switchAdv2017, == "undefined", { jQuery, "#rcsad_Bottom1",.after, ' ',; } Ci pensa Russell ...