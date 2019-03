NBA | Gordon Hayward è tornato | dopo i 30 contro gli Warriors | canestro della vittoria sui

sportfair

(Di giovedì 7 marzo 2019) Seproseguirà nella crescita mostrata nelle ultime settimane, saranno guai per le avversarie dei Celtics ad Estsembra esseresui suoi livelli ‘pre-infortunio’. I tifosi dei Celtics faranno i dovuti scongiuri, ma due indizi sembrano fare una prova. Nelle ultime due gare di Boston, la guardia ex Jazz ha dato sfoggio di tutte le sue immense qualità. Dapprimagliha giocato una gara sontuosa da 30 punti, ma non si è limitato a questo. Nella notte infattiha messo a segno ilSacramento, con la freddezza che lo contraddistingue. Ecco il video deldi questa nottei Kings.i 30si prende il tiro! Sta tornando ai suoi livelli!#nba #NBATipo #CUsRise pic.twitter.com/zX5MuUKUma— The Bigs (@TheBigs8893) 7 marzo ...

