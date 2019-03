NBA | Atlanta-San Antonio 104-111 | quarta vittoria in fila per gli Spurs | Belinelli 5

NBA - Gallinari e i Clippers passeggiano con New York - Atlanta si prende la rivincita : L.A. Clippers-New York Knicks 128-107 Basta vedere i parziali del primo tempo per capire l'andamento della gara: 38-20 per i Clippers al primo riposo lungo, 44-26 nel secondo quarto per un complessivo ...

Basket - NBA Milwaukee conquista i playoff - Atlanta-Chicago diventa 'epica' : WASHINGTON - Milwaukee, 48-14,, la miglior squadra della Lega, espugna lo Staples Center ed è la prima squadra a conquistare matematicamente i playoff. Post-season, invece, che si allontana sempre di ...

ANSA, - ATLANTA, USA,, 2 MAR - "Una battaglia epica". Così alcuni media ...

NBA - Atlanta-Chicago la gara più pazza dell'anno premia i Bulls dopo 4OT : tutti i record : Un instant classic , una gara che entra di diritto nel libro dei record NBA: 68 minuti, 329 punti, 4 tempi supplementari. Chicago ha la meglio sul campo di Atlanta per 168-161 solo dopo una battaglia ...

NBA - Jeremy Lin buyout con Atlanta e firma con Toronto : Jeremy Lin si appresta a cambiare maglia per l’ennesima volta, il playmaker lascerà Atlanta per volare a Toronto Jeremy Lin è in procinto di ottenere un buyout da Atlanta, liberandosi dunque dagli Hawks. Dopodiché il playmaker sarà libero di firmare con una nuova franchigia, con un indirizzo che sembra essere già stato stabilito per il proseguo della sua carriera. Toronto è infatti in pole position per accaparrarselo e mettere a ...

NBA Sundays : Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks LIVE dalle 21.30 : "I Milwaukee Bucks sono la miglior squadra a Est per record al giro di boa della regular season NBA". Una frase che in Wisconsin sognavano di sentir pronunciare sin dallo scorso ottobre, ma che non ...

NBA Sundays : Giannis Antetokounmpo e l'esame Atlanta Hawks da superare : "I Milwaukee Bucks sono la miglior squadra a Est per record al giro di boa della regular season NBA". Una frase che in Wisconsin sognavano di sentir pronunciare sin dallo scorso ottobre, ma che non ...