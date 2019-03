Napoli-Salisburgo 3-0 | Europa League | azzurri scatenati | ipotecati i quarti di finale

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) Ilha posto una seria ipoteca sulla qualificazione aididell’2019 di calcio, i partenopei hanno sconfitto ilper 3-0 nell’andata degli ottavi e hanno fatto esplodere il pubblico del San Paolo: ora basterà amministrare il cospicuo vantaggio nel match di ritorno in programma tra sette giorni per proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Glisono stati stellari e hanno dominato la partita in lungo e in largo senza concedere nulla agli avversari, annichiliti già nel primo tempo con un micidiale uno-due: il riscatto dopo la sconfitta contro la Juventus è prontamente servito e il sodalizio di Aurelio De Laurentiis può sognare in grande.Carlo Ancelotti rilancia Hysaj sulla fascia destra mentre sulla sinistra spazio a Mario Rui, il tandem offensivo è composto da Milik e Mertens ...

UEFAcom_it : ? CALCIO D'INIZIO ? E' Iniziata #Napoli - #Salisburgo Segui la sfida in diretta ?? - UEFAcom_it : ? GOL ? #Napoli - #Salisburgo 3-0 (aut. #Onguéné, 59') Segui la sfida in diretta ?? - sscnapoli : Napoli-Salisburgo, biglietti in vendita da domani ???? -