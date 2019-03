Napoli | la vittima delle violenze sulla Circumvesuviana | ' Ero la loro preda'

Vigilante morto dopo aggressione a Napoli - 18enne condannato a due anni. I parenti della vittima : 'Inaccettabile' : È stato condannato a 2 anni per aggressione dolosa, pena sospesa,, il giovane che lo scorso 8 maggio, al culmine di una lite, aggredì un Vigilante che stava tornando a casa dopo il servizio su un ...

Napoli - la Terra dei Fuochi miete un'altra vittima : Rita non ce l'ha fatta : Ancora una volta la città di Napoli è colpita da un tremendo lutto che riguarda la morte di una giovane persona a causa della malattia che oramai è considerato il male del secolo. Il tumore, infatti, si è portato via la giovane madre Rita Ascione, mamma di due bambini ancora in tenera età ed originaria del comune di Sant'Anastasia, che si è spenta nella giornata di lunedì 18 febbraio dopo una lunga battaglia col suo male, contro la quale ...